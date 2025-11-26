Σε «κόκκινο» συναγερμό για λειψυδρία μπαίνει η Αττική: Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Η ΡΑΑΕΥ κηρύσσει Πάτμο και Λέρο σε «κόκκινο συναγερμό» για λειψυδρία, ενώ η Αττική αναμένεται να ακολουθήσει την Παρασκευή.

Μέσα στις επόμενες ώρες, Πάτμος και Λέρος κηρύσσονται επίσημα σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» λόγω οριακών υδατικών αποθεμάτων.

Η απόφαση έρχεται μετά τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του ΕΜΠ και την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Την Παρασκευή ακολουθεί και η Αττική

Αύριο το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική συζητείται στο Δ.Σ. της ΡΑΑΕΥ, με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται την Παρασκευή (28/11).

Παρότι δεν προβλέπονται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, η κήρυξη επιτρέπει στην Πολιτεία να κινηθεί ταχύτερα για κρίσιμες παρεμβάσεις στην υδροδότηση.

Τι σημαίνει το «κόκκινο συναγερμός» στην πράξη

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί:

Άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης

Fast track διαδικασίες

Ευέλικτους διαγωνισμούς

Επιτάχυνση μελετών και υλοποίησης παρεμβάσεων

Τα μέτρα στοχεύουν στη γρήγορη αντιμετώπιση της κρίσης και δεν επιβάλλουν περιορισμούς στους καταναλωτές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Κατάρρευση στα υδατικά αποθέματα του Μόρνου: Ιστορικά χαμηλά

Ο ταμιευτήρας του Μόρνου, βασικός τροφοδότης της Αττικής, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ στις 23/10/2025 τα αποθέματα ήταν 156.996.000 m³, ενώ πέρυσι την ίδια ημερομηνία ήταν 285.021.000 m³, δηλαδή, μείωση 45%. Εάν ο χειμώνας δεν φέρει επαρκείς βροχές, η ποσότητα νερού επαρκεί για περίπου έναν χρόνο.

Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) στις 9/10/2025 έδειξε ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί στα 8,3 km² και είναι 44% μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024 (14,9 km²).

