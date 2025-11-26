Σε «κόκκινο» συναγερμό για λειψυδρία μπαίνει η Αττική: Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Η ΡΑΑΕΥ κηρύσσει Πάτμο και Λέρο σε «κόκκινο συναγερμό» για λειψυδρία, ενώ η Αττική αναμένεται να ακολουθήσει την Παρασκευή.

Μέσα στις επόμενες ώρες, Πάτμος και Λέρος κηρύσσονται επίσημα σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» λόγω οριακών υδατικών αποθεμάτων.

Η απόφαση έρχεται μετά τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του ΕΜΠ και την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Την Παρασκευή ακολουθεί και η Αττική

Αύριο το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική συζητείται στο Δ.Σ. της ΡΑΑΕΥ, με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται την Παρασκευή (28/11).

Παρότι δεν προβλέπονται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, η κήρυξη επιτρέπει στην Πολιτεία να κινηθεί ταχύτερα για κρίσιμες παρεμβάσεις στην υδροδότηση.

 

Τι σημαίνει το «κόκκινο συναγερμός» στην πράξη

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί:

  • Άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης
  • Fast track διαδικασίες
  • Ευέλικτους διαγωνισμούς
  • Επιτάχυνση μελετών και υλοποίησης παρεμβάσεων

Τα μέτρα στοχεύουν στη γρήγορη αντιμετώπιση της κρίσης και δεν επιβάλλουν περιορισμούς στους καταναλωτές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Κατάρρευση στα υδατικά αποθέματα του Μόρνου: Ιστορικά χαμηλά

Ο ταμιευτήρας του Μόρνου, βασικός τροφοδότης της Αττικής, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ στις 23/10/2025 τα αποθέματα ήταν 156.996.000 m³, ενώ πέρυσι την ίδια ημερομηνία ήταν 285.021.000 m³, δηλαδή, μείωση 45%. Εάν ο χειμώνας δεν φέρει επαρκείς βροχές, η ποσότητα νερού επαρκεί για περίπου έναν χρόνο.

Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) στις 9/10/2025 έδειξε ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί στα 8,3 km² και είναι 44% μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024 (14,9 km²).

