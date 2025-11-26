Σε «κόκκινο» συναγερμό για λειψυδρία μπαίνει η Αττική: Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
- Την Παρασκευή ακολουθεί και η Αττική
- Τι σημαίνει το «κόκκινο συναγερμός» στην πράξη
- Κατάρρευση στα υδατικά αποθέματα του Μόρνου: Ιστορικά χαμηλά
Μέσα στις επόμενες ώρες, Πάτμος και Λέρος κηρύσσονται επίσημα σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού» λόγω οριακών υδατικών αποθεμάτων.
Η απόφαση έρχεται μετά τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του ΕΜΠ και την ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).
Την Παρασκευή ακολουθεί και η Αττική
Αύριο το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική συζητείται στο Δ.Σ. της ΡΑΑΕΥ, με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται την Παρασκευή (28/11).
Παρότι δεν προβλέπονται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, η κήρυξη επιτρέπει στην Πολιτεία να κινηθεί ταχύτερα για κρίσιμες παρεμβάσεις στην υδροδότηση.
Τι σημαίνει το «κόκκινο συναγερμός» στην πράξη
Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενεργοποιεί:
- Άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης
- Fast track διαδικασίες
- Ευέλικτους διαγωνισμούς
- Επιτάχυνση μελετών και υλοποίησης παρεμβάσεων
Τα μέτρα στοχεύουν στη γρήγορη αντιμετώπιση της κρίσης και δεν επιβάλλουν περιορισμούς στους καταναλωτές, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
Κατάρρευση στα υδατικά αποθέματα του Μόρνου: Ιστορικά χαμηλά
Ο ταμιευτήρας του Μόρνου, βασικός τροφοδότης της Αττικής, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ στις 23/10/2025 τα αποθέματα ήταν 156.996.000 m³, ενώ πέρυσι την ίδια ημερομηνία ήταν 285.021.000 m³, δηλαδή, μείωση 45%. Εάν ο χειμώνας δεν φέρει επαρκείς βροχές, η ποσότητα νερού επαρκεί για περίπου έναν χρόνο.
Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) στις 9/10/2025 έδειξε ότι η επιφάνεια της λίμνης έχει μειωθεί στα 8,3 km² και είναι 44% μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2016–2024 (14,9 km²).
