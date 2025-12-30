Βρέθηκε το καλύτερο αφεντικό το κόσμου: Το ασύλληπτο ποσό που δίνει μπόνους στο προσωπικό του

Ένας διευθύνων σύμβουλος μοίρασε ένα αδιανόητο μπόνους στους εργαζόμενούς του μετά την πώληση της εταιρείας, θέτοντας έναν όρο.

Ο Γκράχαμ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της Fibrebond πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του CEO στις 31 Δεκεμβρίου , μετά την πώληση της εταιρείας στην εταιρεία διαχείρισης ενέργειας Eaton έναντι 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από το παραπάνω ποσό, ο Γουόκερ αποφάσισε να μοιράσει 240 εκατομμύρια δολάρια ως μπόνους στους υπαλλήλους της εταιρείας.

Ο όρος του Γουόκερ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Fibrebond είναι κατασκευάστρια χαλύβδινων κατασκευών, κυρίως για τηλεπικοινωνίες και κέντρα δεδομένων. Ιδρύθηκε το 1982 από τον πατέρα του Γκράχαμ, Κλοντ Γουόκερ.

Ο Γκράχαμ και ο αδελφός του ανέλαβαν την εταιρεία στα μέσα της δεκαετίας του 2000, και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους με την Eaton, με τον διευθύνοντα σύμβουλο να γράφει σε μια επιστολή: «Η οικογένειά μας εκπλήρωσε μια δέσμευση ότι θα κερδίζαμε όλοι μαζί και σε διάστημα δύο ημερών, μοιραστήκαμε τις λεπτομέρειες αυτής της δέσμευσης».

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Γουόκερ είπε στους υποψήφιους αγοραστές ότι το 15% των εσόδων από την πώληση θα πρέπει να διατεθεί στους υπαλλήλους της εταιρείας. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, ο Γουόκερ ανησυχούσε ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι δεν κατείχαν μερίδιο ιδιοκτησίας, θα μπορούσαν να αποχωρήσουν.

Ως αποτέλεσμα, ο αγοραστής συμφώνησε με τον όρο και πλέον πάνω από 500 εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν εξαψήφια μπόνους από τη συμφωνία πώλησης της εταιρείας. Το μέσο ποσό ανέρχεται περίπου στα 443.000 δολάρια και θα καταβληθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στη Fibrebond.

Δεν το πίστευαν

Ο Έκτορ Μορένο, στέλεχος ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Fibrebond, περιέγραψε τη στιγμή που ανακοίνωσε τα νέα σε όσους θα λάμβαναν το ποσό του μπόνους. «Ήταν σουρεαλιστικό, σαν να λες στους ανθρώπους ότι κέρδισαν το λαχείο», είπε ο Μορένο. «Υπήρχε απόλυτο σοκ. Έλεγαν: “Πού είναι η παγίδα;”».

Ανάμεσα στους εργαζομένους που λαμβάνουν το μπόνους είναι και η Λέζια Κι, η οποία εργάζεται στην εταιρεία εδώ και 25 χρόνια και όταν ξεκίνησε το 1995 πληρωνόταν μόλις 5,35 δολάρια την ώρα. Περιγράφοντας τη στιγμή που άνοιξε το γράμμα που την ενημέρωνε για την πληρωμή, είπε: «Πριν ζούσαμε από μισθό σε μισθό. Τώρα μπορώ να ζήσω».

Ο λόγος που έδωσε το μπόνους

Ο Γουόκερ αποκάλυψε ότι ήθελε να δώσει τα χρήματα στους εργαζομένους του επειδή ήθελε να κάνει κάτι καλό, ιδιαίτερα για την πόλη Μίντεν της Λουιζιάνα, όπου εδρεύει η εταιρεία και η οποία έχει βιώσει σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Ήθελε επίσης να ανταμείψει όσους έμειναν στη Fibrebond σε δύσκολες περιόδους.

Ο Γκράχαμ ζήτησε από τους εργαζομένους να μοιραστούν μαζί του πώς τα χρήματα θα αλλάξουν τη ζωή τους, προσθέτοντας: «Ελπίζω να είμαι 80 χρονών και να λάβω ένα email για το πώς αυτό επηρέασε κάποιον από εσάς».

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στη Wall Street Journal, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε: «Καταλήξαμε σε συμφωνία με αυτήν την οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, η οποία τιμά τις δεσμεύσεις της προς τους εργαζομένους και την κοινότητα».

Ο Γουόκερ θα αποχωρήσει από την εταιρεία την Τετάρτη (31 Δεκεμβρίου), δηλώνοντας στη Wall Street Journal: «Ήρθε η ώρα, για το καλό της επιχείρησης και όλων των εμπλεκομένων».

