Έκθεση των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα η Κίνα εναντίον της

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα προς εκτόξευση η Κίνα, σε μια ανησυχητική έκθεση.

Μια νέα έκθεση του Πενταγώνου περιγράφει λεπτομερώς τις πυρηνικές πυραυλικές δυνατότητες της Κίνας και την ικανότητά της να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος.

Η έκθεση, η οποία δόθηκε στο Κογκρέσο στις 23 Δεκεμβρίου , ανέφερε ότι η Κίνα είναι σε θέση να πλήξει την πλειονότητα των ΗΠΑ με τους πυραύλους DF-31.

Η έκθεση αναφέρει: «Η ιστορική στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας έχει καταστήσει την αμερικανική ενδοχώρα ολοένα και πιο ευάλωτη. Η Κίνα διατηρεί ένα μεγάλο και αυξανόμενο οπλοστάσιο πυρηνικών, ναυτικών, συμβατικών όπλων μακράς εμβέλειας, καθώς και κυβερνο- και διαστημικών δυνατοτήτων, ικανών να απειλήσουν άμεσα την ασφάλεια των Αμερικανών».

Ο απώτερος στόχος της Κίνας

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι απώτερος στόχος της Κίνας είναι να καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη έως το 2049, ικανή να προστατεύει όλα τα συμφέροντα της χώρας. Με έναν στρατό παγκόσμιας κλάσης, το αμερικανικό υπουργείο πιστεύει ότι η Κίνα θα επιδιώξει να καταλάβει την Ταϊβάν και να την ενσωματώσει στην Κίνα, καθώς ήδη ισχυρίζεται ότι το νησί ανήκει στο κινεζικό κράτος.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η Κίνα διαθέτει τουλάχιστον 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) DF-31, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε υπόγειες θέσεις εκτόξευσης, γνωστές ως σιλό. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν εμβέλεια 11.000 χιλιομέτρων, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ.

Τα σιλό αυτά έχουν εντοπιστεί σε απομακρυσμένες περιοχές στη βόρεια και δυτική Κίνα: στο Χάμι της Σιντζιάνγκ, στο Γιουμέν της Γκανσού και στο Γιουλίν της Εσωτερικής Μογγολίας, κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Αν και η Κίνα εκτιμάται ότι διαθέτει συνολικά 320 σιλό σε αυτές τις τρεις περιοχές, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μόνο τα 100 από αυτά είναι εξοπλισμένα με πυραύλους.

«Ο Τραμπ επιδιώκει ειρήνη»

Μιλώντας στη Daily Mail, ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Πολέμου δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του επιδιώκουν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και τελικά να αποφύγουν οποιαδήποτε παγκόσμια σύγκρουση όπως ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει μια σταθερή ειρήνη, δίκαιο εμπόριο και σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού με την Κίνα. Το Υπουργείο Πολέμου θα στηρίξει την πρόθεση του Προέδρου ανοίγοντας ένα ευρύτερο φάσμα στρατιωτικών επικοινωνιών με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και αναζητώντας άλλους τρόπους για να καταστήσει σαφείς τις ειρηνικές μας προθέσεις», ανέφερε.

Οι φόβοι των Ρεπουμπλικανών

Παρόλα αυτά, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν προειδοποιήσει για την «απειλή» που συνιστά η Κίνα για τις ΗΠΑ στο μέλλον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, ο βουλευτής Νέιθανιελ Μόραν προειδοποίησε ότι η Κίνα θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των ΗΠΑ στον τομέα των φαρμάκων, καθώς προμηθεύει περίπου το 80% των δραστικών φαρμακευτικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέσα σε μια νύχτα, η Κίνα θα μπορούσε να κλείσει τη στρόφιγγα και πολλά βασικά φαρμακευτικά προϊόντα, ακόμη και πράγματα όπως η ασπιρίνη, να εξαφανιστούν από την εφοδιαστική αλυσίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες», προειδοποίησε.

Αναφέρθηκε επίσης στην αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της χώρας και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της Κίνας είναι στην ουσία η οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική κυριαρχία σε ολόκληρο τον κόσμο, και βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίπαλο».

