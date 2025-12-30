Το 2025 ήταν η χρονιά που η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση εξωγήινης ζωής (vid)

Το 2025 έφερε νέα ευρήματα, επιστημονικές αναλύσεις και μεγάλες αποστολές που μας φέρνουν πιο κοντά στην απάντηση του διαχρονικού ερωτήματος: υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη;

Για να αξιολογεί τα ευρήματα, η NASA έχει δημιουργήσει την κλίμακα Confidence of Life Detection (CoLD) με επτά επίπεδα:

Εντοπισμός πιθανού σήματος Αποκλεισμός επιμόλυνσης Επιβεβαίωση ότι θα μπορούσε να είναι βιολογικό Αποκλεισμός μη βιολογικής εξήγησης Ανεξάρτητες ενδείξεις Αποκλεισμός εναλλακτικών υποθέσεων Ανεξάρτητη επιβεβαίωση

Μέχρι σήμερα, μόνο μία ανακάλυψη έχει φτάσει σε αυτή την κλίμακα και αφορά τον Άρη.

Γιατί φτάσαμε πιο κοντά από ποτέ στην εύρεση εξωγήινης ζωής;

Το «Bright Angel» του Perseverance και η πιθανή ζωή στον Άρη

Το 2024, το ρόβερ Perseverance εντόπισε στον σχηματισμό Bright Angel υλικά όπως φωσφορικά σιδήρου, θειούχα και συμπλέγματα οργανικού άνθρακα μέσα σε ιζηματογενή πετρώματα που σχηματίστηκαν με παρουσία νερού. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι πρόκειται για χαρακτηριστικά που «ενδεχομένως αποτελούν βιοϋπογραφές». Ίσως, κάποτε, υπήρξε ζωή στον Άρη.

Αμινοξέα, οργανικά μόρια και… κομήτες

Το 2025 εντοπίστηκε νέο αμινοξύ στον αστεροειδή Bennu, ενώ στον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS βρέθηκαν επίσης συναρπαστικά μόρια. Αυτά ενισχύουν τη θεωρία ότι τα «δομικά υλικά» της ζωής διασπείρονται στο Διάστημα.

Ο πλανήτης K2-18b και η μεγάλη διαμάχη

Ένας κόσμος πλούσιος σε νερό, ο K2-18b, προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Μία ομάδα επιστημόνων ισχυρίστηκε ότι εντόπισε πιθανές βιοϋπογραφές στην ατμόσφαιρά του. Λίγους μήνες μετά, άλλη ομάδα αντέκρουσε τον ισχυρισμό, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι ο πλανήτης είναι υδάτινος. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό...

Έρευνα έδειξε ότι αν ένας εξωγήινος πολιτισμός είχε ένα τηλεσκόπιο τύπου Square Kilometer Array, θα μπορούσε να ανιχνεύσει τα ραδιοσήματά μας έως και 200 έτη φωτός μακριά.

Οι θεωρίες που «ξέφυγαν»

Το 2025 γέμισε με θεωρίες όπως ότι ο κομήτης 3I/ATLAS ήταν… διαστημόπλοιο μεταμφιεσμένο. Τελικά, αποδείχθηκε απολύτως φυσικός κομήτης.

Η απάντηση ακόμη δεν έχει δοθεί, αλλά πλησιάζουμε. Το 2028 ο ευρωπαϊκός ρόβερ Rosalind Franklin θα ψάξει κάτω από το έδαφος του Άρη για ίχνη ζωής και η ESA σχεδιάζει αποστολή στον παγωμένο δορυφόρο του Κρόνου, Εγκέλαδο, έναν από τους πιο πιθανούς «υποψήφιους» κόσμους για ζωή.

