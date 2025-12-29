Ούτε το Ντουμπάι, ούτε το Ριάντ: Η πόλη της Μέσης Ανατολής όπου οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται περισσότερο

Το Ριάντ παραμένει ο μεγαλύτερος και ακριβότερος παίκτης, όμως η Νταμάμ αναδεικνύεται πλέον ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά.

Το Ριάντ εξακολουθεί να ηγείται σε όγκο και αξία, ωστόσο η παραθαλάσσια Νταμάμ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ανάπτυξη. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν περίπου 3.000 συναλλαγές, αξίας σχεδόν 800 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 60% σε ετήσια βάση και 37% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια στιγμή, το Ριάντ κατέγραψε 13.000 συναλλαγές κοντά στα 4,4 δισ. ευρώ, με άνοδο 19% τριμηνιαία, αλλά με πτώση 44% σε ετήσια σύγκριση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες προσβασιμότητας στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Cavendish Maxwell.

Το «προσιτό πλεονέκτημα» της Νταμάμ

Η Νταμάμ προσελκύει ζήτηση χάρη στη σχέση τιμής-ποιότητας και στη σχετικά ήπια άνοδο ενοικίων.

Διαμερίσματα: +5,8% ετησίως

Βίλες: +3,2% ετησίως

Ενοίκια διαμερισμάτων: +4,8%

Ενοίκια βιλών: +2,2%

Αυτό επιτρέπει σε τελικούς αγοραστές και επενδυτές να βρίσκουν καλύτερα περιθώρια, σε μια περίοδο όπου Ριάντ και Τζέντα είναι σαφώς ακριβότερες. Το μέγεθος και ο ρυθμός ανάπτυξης της Νταμάμ θεωρούνται πιο «βιώσιμοι», ενισχύοντας την εικόνα της ως νέο hot spot του Βασιλείου.

Παράλληλα, η ενίσχυση της Ανατολικής Επαρχίας (Dammam/Dhahran/Khobar) συμβάλλει στη μείωση της υπερσυγκέντρωσης στο Ριάντ, στηρίζοντας επενδύσεις σε logistics, ενέργεια και προηγμένες υπηρεσίες.

Ριάντ: κυριαρχία στο μέγεθος, εμπόδιο η προσβασιμότητα

Το Ριάντ παραμένει κορυφαία αγορά σε αξία και βασικός άξονας της Vision 2030, όμως αντιμετωπίζει έντονη πίεση τιμών και ενοικίων, που έχουν ξεπεράσει το μέσο αστικό εισόδημα.

Ενοίκια διαμερισμάτων: +11,8%

Ενοίκια βιλών: +10,7%

Η κυβέρνηση προχώρησε σε πενταετή «παγωμάρα» ενοικίων, επιχειρώντας να συγκρατήσει την αγορά και να αποφύγει φαινόμενα «φούσκας». Αυτό πιθανότατα θα μεταφέρει επενδυτικό ενδιαφέρον σε δευτερεύουσες αλλά πιο αποδοτικές αγορές, με τη Νταμάμ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Μικτή εικόνα στην αγορά κατοικιών

Ριάντ, Τζέντα και Νταμάμ πρόσθεσαν σχεδόν 13.500 νέες κατοικίες στο εννεάμηνο του 2025, με στόχο τις 22.800 ως το τέλος της χρονιάς. Στα σχέδια δύο ετών:

Ριάντ: ≈57.000 μονάδες

Τζέντα: ≈36.000 μονάδες

Νταμάμ: ≈12.000 μονάδες

Η κλιμάκωση αυτή δείχνει σταδιακή εξισορρόπηση προσφοράς-ζήτησης, καθώς παραδίδονται νέες κατοικίες.

Από τον Ιανουάριο του 2026 επιτρέπεται η ιδιοκτησία ακινήτου από ξένους, ενώ ο White Land Tax (φόρος σε αδρανή γη) αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης. Το πρώτο μέτρο διευρύνει τη βάση επενδυτών· το δεύτερο πιέζει για αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων εκτάσεων, ειδικά σε πόλεις με μεγάλα αποθέματα γης.

