Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο (vid)

Ο πιο μακρύς ευθύς δρόμος στον κόσμο χωρίς καμία καμπή ή κλίση, έχει μήκος 240 χιλιομέτρων.

Υπάρχουν δρόμοι χιλιάδων χιλιομέτρων, με στροφές και ανηφόρες, αλλά μπορείς να φανταστείς να οδηγείς για ώρες μόνο σε ευθεία γραμμή; Κάπως έτσι είναι ο πιο μακρύς (σε ευθεία) δρόμος στον κόσμο, με μήκος άνω των 200 χιλιομέτρων.

Η Εθνική Οδός 10 της Σαουδικής Αραβίας κατέχει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο στη Σαουδική Αραβία που εκτείνεται από την πόλη Ad Darb μέχρι τα σύνορα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στον Περσικό Κόλπο.

Αν και ο δρόμος έχει συνολικό μήκος 1.480 χιλιόμετρα, το ευθύ τμήμα του που συνδέει την Εθνική Οδό 75 στην περιοχή Haradh με την Εθνική Οδό 95 στα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έχει μήκος 240 χιλιομέτρων, ξεπερνώντας το ευθύ τμήμα των 146 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Eyre στην Αυστραλία.

Αυτός ο δρόμος, που κατασκευάστηκε αρχικά ως ιδιωτικός δρόμος για τον Βασιλιά Φαχντ, διασχίζει την έρημο και δεν έχει καμπύλες ούτε απότομες κλίσεις. Ο εκτιμώμενος χρόνος οδήγησης σε αυτό το τμήμα είναι περίπου 2 ώρες.

Ο πιο μακρύς δρόμος στον κόσμο

Σύμφωνα με το Guinness World Records, ο πιο μακρύς δρόμος στον κόσμο είναι ο Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρoμος, που αποτελείται από πλήθος διαφορετικών οδικών δικτύων συνδεδεμένων μεταξύ τους. Εκτείνεται από την Αλάσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την πόλη του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή της Νότιας Αμερικής, με μήκος άνω των 24.000 χιλιομέτρων.

Ο Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρομος περνά μέσα από διαφορετικά κλίματα και οικολογικά συστήματα, από πυκνές ζούγκλες έως παγωμένα βουνά, γεγονός που καθιστά ορισμένες περιοχές του μη προσπελάσιμες κατά ορισμένες εποχές του χρόνου. Επιπλέον, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι που παραμένει ημιτελές μεταξύ Παναμά και Κολομβίας, γνωστό ως «Το Φράγμα του Δαριέν» (Darién Gap).

Από την άλλη πλευρά, το Guinness World Records αναγνωρίζει ως τον πιο μακρύ συνεχόμενο δρόμο την Εθνική Οδό 1 της Αυστραλίας, η οποία περιβάλλει ολόκληρη τη χώρα μέσω ενός πλήρως διασυνδεδεμένου οδικού δικτύου, με συνολικό μήκος 14.523 χιλιόμετρων.

