Qiddiya: Η έξυπνη πόλη της Σαουδικής Αραβίας με πίστα F1 και γήπεδο ποδοσφαίρου

Η Qiddiya θα είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και θα διαθέτει πίστα Formula 1, λούνα παρκ, esports αρένες και ποδοσφαιρικό γήπεδο για το Μουντιάλ 2034.

Μια πόλη-κολοσσός, τρεις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι, παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Η Qiddiya, μόλις 45 χιλιόμετρα από το Ριάντ, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα του Saudi Vision 2030, της εθνικής στρατηγικής για τη μετάβαση της χώρας σε μια οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από το πετρέλαιο.

Απλωμένη σε περισσότερα από 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Qiddiya σχεδιάζεται ως μια «έξυπνη πόλη» αναψυχής, αθλητισμού και κατοικίας, με είκοσι διαφορετικές γειτονιές, όπου η καθημερινότητα θα κινείται γύρω από την ψυχαγωγία και την τεχνολογία. Τη ψηφιακή αρχιτεκτονική του έργου έχει αναλάβει η Deloitte Ισπανίας, σχεδιάζοντας ένα Κέντρο Διοίκησης Πληροφοριών (ICC) που θα συγκεντρώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες, υποδομές και εφαρμογές, επιτρέποντας την πρόβλεψη κινδύνων και την άμεση διαχείριση της πόλης. Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κεντρικό πυλώνα, καθώς η Qiddiya φιλοδοξεί να λειτουργεί ως ένα ξεχωριστό οικοσύστημα.

Στο σκέλος της ψυχαγωγίας, τα μεγέθη εντυπωσιάζουν: 400 αξιοθέατα, δεκάδες θεματικά πάρκα και το Falcons Flight, το υψηλότερο, ταχύτερο και μακρύτερο τρενάκι λούνα παρκ στον κόσμο. Παράλληλα, η πόλη θα φιλοξενεί 43 αθλητικές εγκαταστάσεις και περισσότερες από 73.000 θέσεις για εκδηλώσεις.

Ξεχωρίζει η πίστα Speed Park, σχεδιασμένη για Formula 1, με μέγιστη ταχύτητα 325 χλμ./ώρα και την «Blade», την πρώτη υπερυψωμένη καμπύλη σε πίστα αγώνων παγκοσμίως. Στην ίδια περιοχή θα αναπτυχθεί και μία από τις μεγαλύτερες ζώνες esports στον κόσμο, με τέσσερις αρένες και χιλιάδες θέσεις.

Κορωνίδα του έργου αποτελεί το Στάδιο Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, χτισμένο στην κορυφή των βουνών Tuwaiq. Με χωρητικότητα άνω των 46.000 θέσεων, θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2034, συμπεριλαμβανομένων των προημιτελικών και του αγώνα για την τρίτη θέση, καθιστώντας την Qiddiya έναν από τους πιο εμβληματικούς αθλητικούς προορισμούς παγκοσμίως.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ