Πρωτοφανής καβγάς αγροτών on air: «Γιατί με είπες καλικάντζαρο;» - «Αλλού για αλλού είσαι αγόρι μου» (vid)

Σφοδρή σύγκρουση στην ΕΡΤ ανάμεσα σε αγρότες από διαφορετικά μπλόκα, με βαριές κουβέντες για κομματικές γραμμές, λαγούς και καλικάντζαρους.

Η εικόνα ήταν από αυτές που σπάνια αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας. Στην ΕΡΤ, μπροστά στις κάμερες, δύο εκπρόσωποι του αγροτικού κινήματος συγκρούστηκαν ανοιχτά για το αν πρέπει να υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση ή αν τα μπλόκα οφείλουν να συνεχιστούν χωρίς καμία υποχώρηση. Οι τόνοι ανέβηκαν απότομα, οι χαρακτηρισμοί έπεσαν βροχή και το ρήγμα στο εσωτερικό των αγροτών βγήκε στην επιφάνεια χωρίς φίλτρα.

Από τη μία πλευρά ο Χρήστος Τσίλιας, πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, ο οποίος ανήκει στην ομάδα εκείνων που θεωρούν πως ο διάλογος με την κυβέρνηση είναι αναγκαίος. Από την άλλη ο Κώστας Σέφης από τον αγροτικό σύλλογο Κυμίνων Μαλγάρων, εκπρόσωπος της πιο σκληρής γραμμής των μπλόκων και των αποφάσεων της πανελλαδικής συνδιάσκεψης.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά

Ο Χρήστος Τσίλιας άνοιξε τη συζήτηση θέτοντας ευθέως το ερώτημα για τον ρόλο των αγροτών, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος. Αναρωτήθηκε πόσο ακόμη μπορούν να παραμένουν τα τρακτέρ στους δρόμους και άφησε αιχμές για συγκεκριμένα πρόσωπα και παρατάξεις που, όπως υποστήριξε, καθοδηγούν τις αποφάσεις.

Η φράση που πυροδότησε την έκρηξη ήταν η αναφορά του ότι κάποιοι αγρότες λειτουργούν ως λαγοί, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως ο ίδιος δεν έχει καμία κομματική αγκαλιά, λέγοντας πως δεν τον πήρε ποτέ αγκαλιά ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Παράλληλα έκανε λόγο για φόβο απώλειας πρωτοκαθεδρίας από συγκεκριμένους συνδικαλιστές.

Ο Κώστας Σέφης αντέδρασε άμεσα, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί κομματικής καθοδήγησης και δηλώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις εκθέτουν το αγροτικό κίνημα. Τόνισε πως υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία των μπλόκων και συγκεκριμένες αποφάσεις από πανελλαδικές συσκέψεις που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.

«Δεν είμαστε ούτε καλικάντζαροι ούτε λαγοί»

Ο διάλογος ξέφυγε γρήγορα από κάθε πλαίσιο ψυχραιμίας. Ο Τσίλιας αντέδρασε όταν άκουσε να γίνεται λόγος για καλικάντζαρους, ρωτώντας ποιος τον αποκάλεσε έτσι, ενώ ο Σέφης ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες δεν πρόκειται να γίνουν ούτε καλικάντζαροι ούτε λαγοί και πως ο διχασμός δεν θα περάσει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Σέφης δήλωσε πως δεν προτίθεται να κάνει διάλογο με τον Τσίλια, κατηγορώντας τον ότι δείχνει καθαρά τις προθέσεις του. Από την πλευρά του ο Τσίλιας επέμεινε ότι εδώ και δεκαετίες το αγροτικό κίνημα είναι χωρισμένο σε στρατόπεδα, υποστηρίζοντας πως η δική του πλευρά μιλά απλώς για ουσιαστικό διάλογο και όχι για συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες.

Το επεισόδιο ανέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό των αγροτών. Άλλοι βλέπουν τον διάλογο ως διέξοδο και άλλοι ως παγίδα. Και όσο οι κουβέντες γίνονται βαρύτερες, τόσο φαίνεται πως ο δρόμος για κοινή γραμμή γίνεται πιο δύσβατος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ