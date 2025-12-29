Τέλος η δωρεάν είσοδος στη Φοντάνα ντι Τρέβι: Το εισιτήριο που θα ισχύει από το 2026!

Οι επισκέπτες της Ρώμης θα πρέπει, σύντομα, να πληρώνουν εισιτήριο για να πλησιάσουν το εμβληματικό σιντριβάνι της Φοντάνα Ντι Τρέβι.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, το εμβληματικό σιντριβάνι της Ιταλίας και της Ρώμης, που μέχρι σήμερα ήταν εντελώς δωρεάν για όσους ήθελαν να την απολαύσουν από κοντά, αλλάζει «καθεστώς». Από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, η πρόσβαση στο σημείο μπροστά από το σιντριβάνι θα κοστίζει 2€. Η θέα από την πλατεία θα παραμείνει δωρεάν.

Η απόφαση συζητείται εδώ και περίπου έναν χρόνο, με τις δημοτικές αρχές να θέλουν καλύτερη διαχείριση του τεράστιου όγκου επισκεπτών και πιο οργανωμένη εμπειρία. Τα έσοδα θα στηρίξουν τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης, καθώς το κόστος φτάνει τα 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ποιοι θα εξαιρούνται από την πληρωμή

Όπως και σε άλλους τουριστικούς χώρους της Ιταλίας, οι κάτοικοι της Ρώμης δεν θα πληρώνουν. Στόχος είναι η πόλη να γίνει πιο «βιώσιμη» για τους μόνιμους κατοίκους της, την ώρα που ήδη αρκετά μουσεία προσφέρουν δωρεάν είσοδο σε Ρωμαίους. Δωρεάν θα είναι επίσης η πρόσβαση για παιδιά κάτω των 5 ετών και άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ρώμης, η Φοντάνα ντι Τρέβι δέχεται περίπου 30.000 επισκέπτες την ημέρα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο ένα νέο μοντέλο πρόσβασης και προστασίας ενός από τα πιο φωτογραφημένα σημεία στον πλανήτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ