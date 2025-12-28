Κεντάκι: Έσωσαν άνθρωπο από δηλητηριώδες φίδι και τώρα απειλούνται με κυρώσεις

Δύο παραϊατρικοί στο Κεντάκι αντιμετωπίζουν κυρώσεις μετά τη σωτήρια χορήγηση αντιδότου σε θύμα μαύρης μάμπα.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η απόφαση των υγειονομικών αρχών του Κεντάκι να περάσουν δύο παραϊατρικούς από πειθαρχική διαδικασία, παρότι έσωσαν τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε δεχθεί δάγκωμα από ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στον κόσμο, τη μαύρη μάμπα.

Οι δύο επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων ο Έντι Μπαρνς, καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του Συμβουλίου Υπηρεσιών Επείγουσας Ιατρικής Περίθαλψης του Κεντάκι, προκειμένου να κριθεί αν θα διατηρήσουν τις άδειες άσκησης του επαγγέλματός τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στον Ζωολογικό Κήπο Ερπετών του Κεντάκι, όταν μια μαύρη μάμπα δάγκωσε τον διευθυντή του ζωολογικού κήπου, Τζέιμς Χάρισον. Πρόκειται για φίδι με εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει θάνατο μέσα σε λιγότερο από είκοσι λεπτά, εάν δεν χορηγηθεί άμεσα αντίδοτο.

Οι παραϊατρικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η κατάσταση του τραυματία επιδεινωνόταν ραγδαία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το δηλητήριο είχε ήδη προκαλέσει μυϊκή παράλυση, η οποία θα εξελισσόταν σε αναπνευστική και καρδιακή ανακοπή. Με τον χρόνο να λειτουργεί εναντίον τους, αποφάσισαν να μεταφέρουν άμεσα τον ασθενή στο αεροδρόμιο για διακομιδή με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Ωστόσο, κρίσιμη αποδείχθηκε η υπόδειξη ειδικού του ζωολογικού κήπου ότι υπήρχε διαθέσιμο αντίδοτο στις εγκαταστάσεις. Παρότι οι παραϊατρικοί δεν διέθεταν την ειδική πιστοποίηση που απαιτείται για τη χορήγησή του, ο Μπαρνς επικοινώνησε με γιατρό στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Κλαρκ και έλαβε προφορική άδεια να προχωρήσει.

Η απόφαση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο Τζέιμς Χάρισον επέζησε, αν και είχε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του. Παρά το θετικό αποτέλεσμα, οι δύο παραϊατρικοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ενδεχόμενες κυρώσεις, καθώς παραβίασαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

«Αν είχαμε μείνει άπραγοι και τον είχαμε αφήσει να πεθάνει, θα ήμασταν ηθικά και επαγγελματικά υπεύθυνοι», δήλωσε ο Μπαρνς, τονίζοντας ότι θα έπαιρνε ξανά την ίδια απόφαση.

