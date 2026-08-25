Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Φιλοκαθεστωτικές θρησκευτικές ομάδες καλούν τον ιρανικό λαό να συγκεντρώσει 1,32 εκατομμύρια δολάρια για μαζική τελετουργική σφαγή ζώων

Μια εκτεταμένη πρωτοβουλία από φιλοκαθεστωτικές οργανώσεις στο Ιράν ζητά από τους πολίτες να χρηματοδοτήσουν τη μαζική τελετουργική σφαγή 10.000 προβάτων ως θρησκευτικό τάμα για την υγεία του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Το κόστος για κάθε ζώο έχει οριστεί στα 250 εκατομμύρια ριάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 132 δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκστρατείας, η δράση υλοποιείται με τη συμμετοχή της θρησκευτικής ομάδας Heyat-e Gharar, η οποία δραστηριοποιείται στην ιρανική πλατφόρμα μηνυμάτων Eitaa. Οι δωρεές συγκεντρώνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών του Ιδρύματος Hazrat Khadijeh με έδρα την πόλη Κομ, ενός θρησκευτικού φιλανθρωπικού φορέα που αναλαμβάνει συλλογικές θυσίες ζώων και διανομή κρέατος.

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