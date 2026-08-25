Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

Οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα στους δρόμους και επιστράτευσαν ελικόπτερο προκειμένου να εντοπίσουν τον ένοπλο

Αυτή είναι η στιγμή που ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες του Ισραήλ πέφτει νεκρός από πυροβολισμό σε απόσταση αναπνοής, έξω από ένα πρατήριο καυσίμων.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον δράστη να πλησιάζει την είσοδο του κτιρίου, φορώντας γκρι φούτερ με κουκούλα, μαύρο παντελόνι cargo και λευκό καπέλο του μπέιζμπολ, έχοντας τα χέρια στις τσέπες.

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