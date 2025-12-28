Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, που έγινε διεθνές σύμβολο του σεξ πριν αφιερωθεί στην ακτιβιστική δράση για τα δικαιώματα των ζώων πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Η Μπριζίτ Μπαρντό εκτοξεύθηκε στη διεθνή φήμη το 1956 με την ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της Ροζέ Βαντίμ. Η ερμηνεία της την καθιέρωσε ως το απόλυτο «σύμβολο ερωτισμού» της εποχής, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εικόνα της γυναίκας στον κινηματογράφο.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες κυριάρχησε στη μεγάλη οθόνη, δημιουργώντας έναν ολόκληρο μύθο γύρω από το όνομά της και επηρεάζοντας βαθιά τη διεθνή ποπ κουλτούρα.

Η απόσυρση από το σινεμά και η στροφή στον ακτιβισμό

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, η Μπαρντό ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την υποκριτική. Από τότε άρχισε να ασχολείται ενεργά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, μια δράση που γρήγορα έγινε το κεντρικό κεφάλαιο της ζωής της.

Ίδρυσε το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, το οποίο δραστηριοποιείται διεθνώς για την προστασία ζώων και καταπολέμηση της κακοποίησης.

Από την ακτιβιστική δράση στις μεγάλες πολιτικές αντιδράσεις

Παράλληλα, η δημόσια παρουσία της Μπαρντό πήρε και έντονα πολιτική διάσταση. Οι δηλώσεις της για θέματα εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις στη Γαλλία και όχι μόνο.

Η ανοιχτή υποστήριξή της στο γαλλικό ακροδεξιό κόμμα Front National, αλλά και οι εμπρηστικές παρεμβάσεις της, την οδήγησαν επανειλημμένα ενώπιον της Δικαιοσύνης και σε καταδίκες για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

