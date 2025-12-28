«Είναι ένα τέρας»: Η Πάμελα Άντερσον ξεσπά κατά πρώην συντρόφου της και διάσημου ποδοσφαιριστή (vid)

Η Πάμελα Άντερσον έζησε έναν παθιασμένο έρωτα με διάσημο ποδοσφαιριστή, με έντονες προσωπικές αποκαλύψεις και καταιγιστικές κατηγορίες μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους.

Η σχέση της Πάμελα Άντερσον με τον Αντίλ Ραμί ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες της παγκόσμιας σόουμπιζ τα τελευταία χρόνια, τόσο για τη διαφορά ηλικίας τους όσο και για τον εκρηκτικό τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και τελικά... κατέρρευσε.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2017 στο Μονακό και, παρά το ηλικιακό χάσμα – εκείνη περίπου 50 ετών, εκείνος 32 – έγιναν γρήγορα ζευγάρι και εγκαταστάθηκαν μαζί στη Μασσαλία. Η Άντερσον είχε μιλήσει δημόσια για το πόσο την εντυπωσίαζαν η φροντίδα και η στοργή του Γάλλου αμυντικού, ενώ ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιέγραφε την ηθοποιό ως μια πολύ σημαντική γυναίκα στη ζωή του.

La déclaration d’amour de Pamela Anderson à Adil Rami sur Instagram #Rediff https://t.co/589bCTHEPs pic.twitter.com/Bdc8JcIDf8 — Closer France (@closerfr) February 24, 2019

Όταν ο συμπαίκτης του Ραμί τον... έκαψε: «Κάναμε σεξ μέχρι και 12 φορές σε μια μέρα»

Μία από τις πιο «καυτές» και συζητημένες αναφορές στη σχέση τους δεν προήλθε από τους ίδιους, αλλά από συμπαίκτη του Γάλλου άσου στη Σότσι.

Ο Αλεξάντρ Κοκόριν είχε αποκαλύψει ότι ο Ραμί καυχιόταν στα αποδυτήρια για τη σεξουαλική του ζωή με την Άντερσον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι η καλύτερη γυναίκα της ζωής μου. Έχουμε κάνει σεξ μέχρι και 12 φορές σε ένα βράδυ».

⚽️ Adil Rami’s Shocking Claim



France World Cup winner Adil Rami reportedly boasted about having sex with Pamela Anderson 12 times a night, according to his former teammate Aleksandr Kokorin.



This revelation has certainly sparked plenty of chatter off the pitch! 🗣️#AdilRami… pic.twitter.com/95r2tjLpbm December 31, 2024

Ο εκρηκτικός χωρισμός και το δημόσιο ξέσπασμα της Άντερσον: «Είναι τέρας...»

Το 2019, όλα κατέρρευσαν. Η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό τους μέσω Instagram, κατηγορώντας τον Ραμί ότι ζούσε διπλή ζωή, την απατούσε και την εξαπατούσε. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση τον αποκάλεσε «τέρας». Η ίδια είχε γράψει πως ένιωθε «προδοσία και ανασφάλεια», χαρακτηρίζοντας τη σχέση μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής της.

Μετά τον χωρισμό, η Άντερσον προχώρησε ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας δημόσια τον πρώην σύντροφό της για κακοποιητική συμπεριφορά και φόβο που της προκαλούσε. Σε ένα δραματικό ξέσπασμα είχε αναφέρει:

«Τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μου ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Με εξαπάτησε... Είμαι συντετριμμένη που ανακάλυψα ότι ζούσε διπλή ζωή. Έκανε πλάκα για άλλους παίκτες που είχαν ερωμένες μαζί με τις συζύγους τους, αλλά αυτό εδώ είναι πολύ χειρότερο. Έλεγε ψέματα σε όλους. Πώς είναι δυνατό να χειρίζεσαι τις καρδιές και τα μυαλά δύο γυναικών έτσι; Είναι τέρας».

Η απάντηση του Αντίλ Ραμί

Ο Ραμί, από την πλευρά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί διπλής ζωής, υποστηρίζοντας ότι απλώς προσπαθούσε να διατηρήσει καλές σχέσεις με τα παιδιά του και τη μητέρα τους: «Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ εύκολος. Η αγάπη μου ήταν πάντα ειλικρινής», δήλωσε.

