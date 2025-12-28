«Πολική Αποκάλυψη»: Η περιοχή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στη Γη τα Χριστούγεννα (vid)

«Πολική Αποκάλυψη»: Η περιοχή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στη Γη τα Χριστούγεννα (vid)

bet365

Ακραίο ψύχος έπληξε τα Χριστούγεννα τη Γιακούτια στη Σιβηρία, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -56°C και έγινε η περιοχή με τη χαμηλότερη θερμοκρασία.

Γιακούτια, Σιβηρία. 24 Δεκεμβρίου 2025. Ο υδράργυρος «κατρακύλησε» στους -56°C. Ναι, καλά διαβάσατε. Μα τι μαγική χώρα αυτή η Ρωσία!

Οι μετεωρολόγοι, μάλιστα, προειδοποίησαν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς ήδη αυτή ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία στη Γη την παραμονή των Χριστουγέννων.

Απόλυτο black-out στην περιοχή: Επί 3 ημέρες χιονοθύελλα χτυπούσε ανελέητα

Σύμφωνα με το NEXTA, οι κάτοικοι του χωριού Τίκσι βίωσαν μία σφοδρή χιονοθύελλα για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Τα σχολεία έχουν σταματήσει τα μαθήματα, τα νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά, ενώ το χιόνι έχει φράξει τις εισόδους πολλών σπιτιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να μην μπορούν καν να βγουν από τα διαμερίσματά τους.

 

Το πιο ακραίο; Οι μετεωρολόγοι πίστεψαν (ή εκτίμησαν για πιο επιστημονικά) ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τους -60°C.

Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), το απόλυτο ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας καταγράφηκε στις 21 Ιουλίου 1983 στον σταθμό Βοστόκ της τότε Σοβιετικής Ένωσης στην Ανταρκτική, με -89,2°C.

Δορυφορικές μετρήσεις έχουν εντοπίσει ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες σε κορυφογραμμή του ανατολικού οροπεδίου της Ανταρκτικής, ανάμεσα στις οροσειρές Άργκους και Φούτζι. Εκεί, στις 10 Αυγούστου 2010, η θερμοκρασία έπεσε στους -93,2°C(!), ενώ εκτιμάται ότι σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 