Από το 1910 μέχρι σήμερα: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που νίκησε τον χρόνο

Στόλισαν για 115η χρονιά ένα από τα παλαιότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα του κόσμου.

Κάθε Δεκέμβρη, σε ένα σπίτι στη Σκωτία, επαναλαμβάνεται μια ιεροτελεστία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ένα μικρό, τεχνητό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους μόλις ενός μέτρου, βγαίνει από την αποθήκη και παίρνει τη θέση του. Δεν είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι μοντέρνο. Είναι όμως 115 ετών και συνεχίζει να κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο φτιάχτηκε.

Το δέντρο αγοράστηκε το 1910 από το ιστορικό πολυκατάστημα Jenners του Εδιμβούργου ως δώρο για τον Ρόντρικ Μόρισον. Εκείνη τη χρονιά, ο Ρόντρικ ήταν μόλις ενός έτους. Από τότε, το δέντρο δεν έλειψε ούτε μία χρονιά από τα Χριστούγεννα της οικογένειας.

Το μουσικό θαύμα που στριφογυρίζει

Κάτω από τον κορμό του υπάρχει ένα μεταλλικό μουσικό κουτί. Με το γύρισμα ενός μηχανισμού, το δέντρο αρχίζει να περιστρέφεται αργά, ενώ ακούγεται μια χριστουγεννιάτικη μελωδία. Το απίστευτο είναι ότι ο μηχανισμός αυτός δεν έχει χαλάσει ποτέ. Ούτε μία φορά σε 115 χρόνια.

Σήμερα, το δέντρο ανήκει στον Ίαν Μόρισον, 74 ετών, ο οποίος το κληρονόμησε από τη μητέρα του το 2011. Κάθε χρόνο το στήνει ο ίδιος, συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που μετρά πάνω από έναν αιώνα. Όπως λέει, είναι πιθανότατα μοναδικό, καθώς διαθέτει μεταλλική βάση και πλήρως λειτουργικό μηχανισμό περιστροφής.

Το δέντρο έχει ταξιδέψει πολύ. Έζησε για χρόνια κοντά στη Γλασκώβη, άλλαξε σπίτια, άλλαξε εποχές, επιβίωσε του Β Παγκοσμίου Πολέμου και συνέχισε να στολίζεται, ακόμη και όταν όλα γύρω άλλαζαν. Φέτος άργησε λίγο να ξεκινήσει το... χορευτικό του, αλλά με λίγες σταγόνες λάδι, λειτούργησε ξανά σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Τα κλαδιά του διπλώνουν πάνω στον κορμό, τα καλώδια έχουν αντέξει στον χρόνο και κάποτε φωτιζόταν με κεριά, πολύ πριν έρθουν τα λαμπάκια. Ο Ίαν έχει σκεφτεί να το δωρίσει σε μουσείο, όμως προς το παρόν το κρατά στο σπίτι. Γιατί, όπως λέει, δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι η ίδια του η οικογένεια.

Και αν αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει αντίπαλος, ένας Ουαλός αγρότης εμφανίστηκε φέτος με ένα τεχνητό δέντρο του 1931. Αξιόλογο, αλλά όχι αρκετό για να εκθρονίσει τον υπεραιωνόβιο βασιλιά των Χριστουγέννων.

