Τα κάλαντα στη Μογγολία τα «σπάνε» σε ρυθμό τέκνο και γίνονται viral: «Η καλύτερη εκδοχή που έγινε ποτέ» (vid)

Το «Mongolian Jingle Bells» γίνεται viral καθώς πολλοί το θεωρούν «την καλύτερη εκδοχή που έγινε ποτέ».

Τα κλασικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα μας βάζουν κάθε χρόνο στο κλίμα των εορτών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους. Όμως φέτος, το διαδίκτυο ερωτεύτηκε μια εντελώς νέα εκτέλεση ενός τραγουδιού που έχει γίνει viral.

Η Μογγολία ίσως να μην είναι το πρώτο μέρος του κόσμου που θα συνέδεε κανείς με τα Χριστούγεννα, αλλά ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος της μαγείας της ερμηνείας του Ummet Ozcan στο «Jingle Bells», η οποία έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και διθυραμβικές κριτικές.

Πιθανότατα το πρώτο εορταστικό κομμάτι που συνδυάζει μογγολικό λαρυγγικό τραγούδι (throat-singing) σε ρυθμό τέκνο και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι 150 ετών, η νέα ερμηνεία του Ozcan χαρακτηρίστηκε ως «η καλύτερη μέχρι στιγμής», με αρκετούς να λένε ότι «θα διασκέδαζαν πολύ περισσότερο στα ψώνια αν έπαιζε αυτό στα καταστήματα».

Παράδοση με σύγχρονη προσέγγιση

Αυτή η προσέγγιση στη σύνθεση του 1857 κόβει το μεγαλύτερο μέρος των στίχων του «dashing through the snow», επαναλαμβάνοντας απλώς το «Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in a Mongolian open sleigh» στο παραδοσιακό, αντηχητικό στυλ τραγουδιού της χώρας.

Ο Ολλανδός DJ Ozcan, τουρκικής καταγωγής, ενθαρρύνθηκε να κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο κομμάτι, αφού παρουσίασε μια σύντομη throat-singing εκδοχή του χριστουγεννιάτικου κλασικού και ξεσήκωσε το διαδίκτυο, στη συνέχεια κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ, στο οποίο άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές μογγολικές φορεσιές, χορεύουν στον νέο του «ύμνο».

Έγινε viral σε λίγες μέρες

Με εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες μόλις ημέρες από την κυκλοφορία, ο Ozcan δημοσίευσε επίσης το «Mongolian Jingle Bells» στο Spotify, ώστε όλοι να μπορούν να το προσθέσουν στις χριστουγεννιάτικες λίστες αναπαραγωγής τους.

Μέρος της άμεσης απήχησης του τραγουδιού είναι η μοναδική χρήση του «throat singing», ενός παραδοσιακού τρόπου τραγουδιού που χρησιμοποιείται στις απέραντες πεδιάδες της Μογγολίας, όπου ο τραγουδιστής δημιουργεί μελωδία χειριζόμενος τις φωνητικές του χορδές, ώστε να τραγουδά δύο νότες ταυτόχρονα.

Έλαβε μάλιστα και την έγκριση του ίδιου του «μεγάλου άντρα», με τον επίσημο λογαριασμό του Άγιου Βασίλη στο Instagram να κοινοποιεί το κομμάτι λέγοντας: «Τα ξωτικά κουνιούνται στον ρυθμό του αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο. Συνεχώς πρέπει να τους υπενθυμίζω να σταματήσουν να χορεύουν και να τελειώσουν τις τελευταίες παραγγελίες δώρων!».

Μοιράζοντας το καινοτόμο τέκνο-μογγολικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι του, ο DJ δήλωσε: «Αυτό ξεκίνησε ως μια διασκεδαστική ιδέα… και χάρη στα τρελά σας αιτήματα, μετατράπηκε σε ολοκληρωμένο τραγούδι και μουσικό βίντεο. Ελπίζω να φέρει λίγη ζεστασιά και χαρά τις ημέρες που οδηγούν στα Χριστούγεννα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ