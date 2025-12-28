Η Google αποκάλυψε τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες μέσα στο 2025.

Όπως κάθε χρόνο, η Google δημοσίευσε και φέτος τις «made in Greece» λίστες με τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στη χώρα.

Οι απορίες των χρηστών ήταν άλλοτε απολύτως λογικές, άλλοτε περίεργες και σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από viral trends και τηλεοπτικά quiz.

Οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις των Ελλήνων το 2025: «Τι σημαίνει…»

Ανάμεσα στις κορυφαίες αναζητήσεις ξεχώρισαν λέξεις, όροι και εκφράσεις που οι Έλληνες έσπευσαν να «μεταφράσουν» μέσω Google:

Τι σημαίνει λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει Hong Kong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Οι μεγαλύτερες απορίες των Ελλήνων το 2025: «Ποια είναι…»

Σημαντικό ενδιαφέρον είχαν και οι ερωτήσεις ταυτότητας, ιστορίας, γλώσσας και γεωγραφίας:

Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού

Ποια είναι η μητέρα της Ωραίας Ελένης

Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά

Ποια είναι η Madlen Peneva

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας

Ποια είναι η IP μου

Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη

Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Ό,τι δεν μπήκε στο Top 10

Και μέσα σε όλα αυτά, μια… μεγάλη έκπληξη, που ενώ έγινε ο κακός χαμός μες στη χρονιά, οι Έλληνες μάλλον δεν θέλησαν να του δώσουν και ιδιαίτερη σημασία.

Το περιβόητο «6-7» που ταλαιπώρησε γονείς και boomers μέσα στο 2025, δεν εμφανίστηκε καν στις κορυφαίες αναζητήσεις, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη.

