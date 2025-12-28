Είχε παιδί ο Χίτλερ; Η επίμονη θεωρία που επανέρχεται στο προσκήνιο

Μια παλιά θεωρία επανέρχεται, συνδέοντας τον Αδόλφο Χίτλερ με μια Βρετανίδα αριστοκράτισσα και ένα παιδί που ίσως γεννήθηκε μακριά από τα φώτα της Ιστορίας.

Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν απέκτησε ποτέ επίσημα παιδιά και η προσωπική του ζωή παρέμεινε, σε μεγάλο βαθμό, θολή και γεμάτη αντιφάσεις. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες, μια θεωρία επιμένει να επιστρέφει, προκαλώντας αμηχανία και συζητήσεις. Σύμφωνα με αυτή, ο δικτάτορας της ναζιστικής Γερμανίας ενδέχεται να απέκτησε ένα παιδί, καρπό μιας σχέσης με μια Βρετανίδα αριστοκράτισσα, τη διαβόητη Unity Mitford.

Η Unity ήταν μία από τις 6 αδελφές Mitford, κόρες του λόρδου Redesdale, μιας οικογένειας που έμεινε στην Ιστορία για τις ακραία διαφορετικές πολιτικές διαδρομές των παιδιών της. Από τη μία πλευρά βρισκόταν η Jessica Mitford, φανατική κομμουνίστρια που απαρνήθηκε την αριστοκρατική της καταγωγή. Στον αντίποδα, η Unity, ένθερμη θαυμάστρια του Χίτλερ και ανοιχτά φιλοναζί.

Η εμμονή με τον Χίτλερ

Η Unity Mitford ταξίδεψε στη Γερμανία με έναν ξεκάθαρο στόχο. Να γνωρίσει τον Χίτλερ. Δεν αρκέστηκε στο να τον θαυμάζει από μακριά. Έμαθε γερμανικά, εγκαταστάθηκε στο Μόναχο και, σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, τον παρακολουθούσε συστηματικά μέχρι να τραβήξει την προσοχή του. Τελικά, τα κατάφερε.

Η σχέση τους, όσο τουλάχιστον είναι καταγεγραμμένο, ήταν στενή. Η Unity βρέθηκε στο προσωπικό θεωρείο του Χίτλερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, ενώ το 1938 στεκόταν δίπλα του στο μπαλκόνι όταν ανακοινώθηκε η προσάρτηση της Αυστρίας. Ο ίδιος φέρεται να πλήρωνε τη διαμονή της στο Μόναχο, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες γύρω από τη σχέση τους.

Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1939, η Unity αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, πυροβολώντας τον εαυτό της στο κεφάλι. Επιβίωσε, αλλά μεταφέρθηκε πίσω στη Βρετανία, όπου αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και κατηγορίες περί προδοσίας. Παρέμεινε, πάντως, πιστή στον ναζισμό μέχρι τον θάνατό της το 1948.

Το παιδί και οι υποψίες

Εδώ ξεκινά η πιο σκοτεινή πλευρά της ιστορίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες που ήρθαν στο φως σε βιβλία και έρευνες, η Unity φέρεται να εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή για ένα διάστημα μετά την επιστροφή της στη Βρετανία. Ο δημοσιογράφος Martin Bright, στο ντοκιμαντέρ Hitler’s Girl, εξερεύνησε τον ισχυρισμό ότι το 1940 η Unity μεταφέρθηκε σε μαιευτήριο στην Οξφόρδη και γέννησε ένα αγόρι.

Μια συγγενής της οικογένειας υποστήριξε ότι η θεία της, που εργαζόταν στο μαιευτήριο, έλεγε πάντα πως το παιδί ήταν του Χίτλερ. Καμία απόδειξη δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, όμως οι συνθήκες παραμένουν, για πολλούς, παράξενες. Όπως σημείωσε ο Bright, ένα μαιευτήριο δεν μοιάζει με τον προφανή τόπο ανάρρωσης για κάποιον που έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Η Ιστορία χωρίς απαντήσεις

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία οριστική απόδειξη ότι ο Χίτλερ απέκτησε παιδί. Η θεωρία παραμένει στο πεδίο της εικασίας, ανάμεσα σε μαρτυρίες, σιωπές και κενά αρχεία. Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τις σκοτεινές γωνιές της Ιστορίας, το ερώτημα επιμένει. Όχι επειδή αλλάζει το παρελθόν, αλλά επειδή αποκαλύπτει πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που το σημάδεψαν.

