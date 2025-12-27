Τραγωδία στη Γουατεμάλα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 19 τραυματίες σε δυστύχημα με λεωφορείο (vid)

Στο πένθος βυθίστηκε η Γουατεμάλα μετά το τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν μετά την πτώση ενός λεωφορείου σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, ανακοίνωσαν σήμερα (27/12) οι αρχές της χώρας.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων, μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί η οποία μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να διασώσουν τα θύματα.

