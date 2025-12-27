Το μικρό νησί που γυρίστηκε το «Survivor» θα αρχίσει να δέχεται τους απελαθέντες του Τραμπ

Μικροσκοπικό νησί που είχε φιλοξενήσει το «Survivor» στον Ειρηνικό Ωκεανό, με πληθυσμό 18.000 κατοίκους, θα αρχίσει να δέχεται απελαθέντες του Ντόναλντ Τραμπ.

Το μικρό νησιωτικό κράτος του Παλάου στον Ειρηνικό Ωκεανό συμφώνησε να δεχτεί έως και 75 παράτυπους μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο συμφωνίας αξίας 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προεκλογικά δεσμευτεί να απελάσει μετανάστες χωρίς έγγραφα, έχει επιταχύνει τις απελάσεις και έχει αυστηροποιήσει τα μέτρα στα σύνορα μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

Το νησί που φιλοξένησε το Survivor

Το Παλάου βρίσκεται περίπου 500 μίλια από τις Φιλιππίνες και αποτελεί μέρος ενός αρχιπελάγους μικρών νησιωτικών κρατών. Το νησί αποτέλεσε επίσης τόπο γυρισμάτων του Survivor. Σύμφωνα με νέο μνημόνιο συνεργασίας, το Παλάου θα επιτρέψει στους μετανάστες να ζήσουν και να εργαστούν στο αραιοκατοικημένο αρχιπέλαγος, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Τα 7,5 εκατομμύρια δολάρια που θα καταβληθούν από τις ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για έργα δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών στο Παλάου. Με περίπου 18.000 κατοίκους κατανεμημένους σε εκατοντάδες ηφαιστειακά νησιά και κοραλλιογενείς ατόλες, το Παλάου είναι πληθυσμιακά μία από τις μικρότερες χώρες στον κόσμο.

Οι μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα και θα βοηθήσουν στην κάλυψη αναγκαίων θέσεων εργασίας στο Παλάου, ανέφεραν και οι δύο πλευρές. «Το Παλάου θα πρέπει να συμφωνεί κατά περίπτωση για κάθε άτομο που θα φτάνει στη χώρα στο πλαίσιο της συμφωνίας», ανέφερε το νησιωτικό κράτος σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία ΗΠΑ-Παλάου

Η συμφωνία ανακοινώθηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου του Παλάου, Σουράνγκελ Γουίπς, και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου. «Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Παλάου λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειάς μας και την προστασία των κοινοτήτων μας, ενώ παράλληλα προωθούν μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα περιοχή Ινδο-Ειρηνικού», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Γουίπς, ο Λάνταου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κατασκευάσουν νέο νοσοκομείο και να ενισχύσουν την ικανότητα του Παλάου να ανταποκρίνεται σε εθνικές καταστροφές. Η Ουάσινγκτον θα παράσχει επίσης επιπλέον 6 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αποτροπή της κατάρρευσης του συνταξιοδοτικού ταμείου των δημοσίων υπαλλήλων του Παλάου, καθώς και άλλα 2 εκατομμύρια για πρωτοβουλίες επιβολής του νόμου.

Το Παλάου απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1994, αλλά επιτρέπει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί το έδαφός του βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας (Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης). Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν στο Παλάου εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε δημοσιονομική στήριξη και αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εθνική του άμυνα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ