Όταν η δουλειά δεν σταματά ποτέ: Ο κινεζικός κανόνας 996 που υιοθετούν στις ΗΠΑ

Ο κινεζικός κανόνας 996 «εισβάλλει» στις ΗΠΑ: 70 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας σε προσφορές θέσεων.

Οι εβδομάδες εργασίας τύπου 996 - ένα μοντέλο που προέρχεται από την Κίνα και περιλαμβάνει εργασία σχεδόν 12 ωρών την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα - φαίνεται να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Στην Κίνα, η πρακτική αυτή έχει ήδη απαγορευτεί από τα δικαστήρια λόγω υπερβολικών ωρών και επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων, όμως στην Αμερική η κατάσταση είναι διαφορετική.

Όπως αναφέρει ο ολλανδός δημοσιογράφος Karlijn van Houwelingen, σε μια πρόσφατη συνέντευξη για δουλειά στη Νέα Υόρκη, η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ήταν το πρώτο που τέθηκε στο τραπέζι. Η απάντηση των υποψηφίων, που τόνιζαν τη σημασία της προσωπικής ζωής, τους κόστισε τη θέση. «Δεν πήραν τη δουλειά», εξηγεί ο van Houwelingen, αποτυπώνοντας την αμείλικτη λογική μιας αγοράς εργασίας που απαιτεί αφοσίωση τύπου 996.

Η τάση φτάνει και στις ΗΠΑ

Το φαινόμενο επιβεβαιώνεται και από διαφημίσεις θέσεων εργασίας. Μία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στη Νέα Υόρκη ζητούσε από τους υποψηφίους να είναι έτοιμοι να εργαστούν περίπου 70 ώρες την εβδομάδα μαζί με «τους πιο φιλόδοξους ανθρώπους». Αν η δουλειά δεν ενθουσίαζε πραγματικά, η αίτηση δεν γινόταν δεκτή.

«Έχουμε αρκετούς πελάτες για τους οποίους η προϋπόθεση για την προκαταρκτική αξιολόγηση των υποψηφίων είναι να δεχτούν το μοντέλο 996», αναφέρει ο Adrian Kinnersley, ιδιοκτήτης εταιρείας προσλήψεων, σε συνέντευξη στο Wired.

Αυτή η τάση δείχνει ότι, παρά την αντίθετη εμπειρία της Κίνας και τους περιορισμούς των δικαστηρίων εκεί, η πίεση για ακραία ωράρια εργασίας μπορεί να βρει χώρο σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως οι ΗΠΑ, όπου η παραγωγικότητα και η αφοσίωση θεωρούνται υπέρτατες αξίες.

Η διαμάχη για την ισορροπία ζωής-εργασίας

Η στροφή προς το 996 εγείρει ερωτήματα για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ψυχική υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Καθώς η αμερικανική αγορά εργασίας φαίνεται να ανοίγει την πόρτα σε αυτές τις πρακτικές, η συζήτηση για τα όρια της εργασίας και τις επιπτώσεις της αναμένεται να ενταθεί.

