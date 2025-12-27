Η αλλαγή μεγάλης αεροπορικής εταιρείας που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Μεγάλη αεροπορική εταιρεία κατηγορείται για «τρομερή» αλλαγή πολιτικής που επηρεάζει εκατομμύρια επιβάτες.

Η American Airlines προχώρησε σε μια αλλαγή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια ταξιδιώτες κερδίζουν πόντους επιβράβευσης στα φθηνότερα εισιτήριά της, κάτι που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική, οι επιβάτες που αγοράζουν εισιτήρια βασικής οικονομικής θέσης (basic economy) δεν θα κερδίζουν πλέον μίλια AAdvantage ή πόντους αφοσίωσης για την κατάκτηση ανώτερου επιπέδου επιβράβευσης (elite status).

Η αλλαγή αφορά εισιτήρια που κλείνονται από τις 17 Δεκεμβρίου και μετά, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τι λέει η American Airlines

Η American Airlines δήλωσε ότι η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να παραμείνει ανταγωνιστική. «Αξιολογούμε τακτικά τα προϊόντα των ναύλων μας για να παραμένουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά», ανέφερε η εταιρεία στο Fox News Digital.

«Οι πελάτες της Basic Economy θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ένα δωρεάν προσωπικό αντικείμενο και μία δωρεάν χειραποσκευή, δωρεάν σνακ, αναψυκτικά και ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια της πτήσης», πρόσθεσε η εταιρεία.

Τι ίσχυε και τι αλλάζει

Προηγουμένως, τα μέλη AAdvantage κέρδιζαν μίλια και πόντους βάσει της τιμής του εισιτηρίου τους, ακόμη και όταν ταξιδεύουν με την χαμηλότερη κατηγορία ναύλου της εταιρείας. Με την επικαιροποιημένη πολιτική, οι ανταμοιβές αυτές θα ισχύουν πλέον μόνο για εισιτήρια κύριας καμπίνας (main cabin) και άνω.

Η αντίδραση στην αλλαγή είναι ανάμεικτη σε διαδικτυακά φόρουμ όπως το Reddit, όπου οι χρήστες συζήτησαν αν οι ταξιδιώτες της basic economy θα έπρεπε να περιμένουν να κερδίσουν πόντους επιβράβευσης. Ορισμένοι σχολιαστές υποστήριξαν ότι οι περισσότεροι επιβάτες που κλείνουν τα φθηνότερα εισιτήρια ενδιαφέρονται κυρίως για την τιμή και όχι για τα προνόμια επιβράβευσης.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο τυπικός επιβάτης της βασικής οικονομικής θέσης ενδιαφέρεται τόσο πολύ για πόντους ή μίλια», έγραψε ένας χρήστης. Πρόσθεσε ότι για πολλούς ταξιδιώτες η τιμή υπερτερεί των προνοιών επιβράβευσης.

Άλλοι υποστήριξαν την απόφαση της εταιρείας, λέγοντας ότι το elite status θα πρέπει να συνδέεται με υψηλότερη δαπάνη. «Αν κλείνεις basic economy, δεν θα πρέπει να απολαμβάνεις τα οφέλη», είπε ένας άλλος σχολιαστής, σημειώνοντας ότι η American Airlines ήταν από τις τελευταίες μεγάλες αεροπορικές που έκανε μια τέτοια αλλαγή.

Ωστόσο, κάποιοι συχνοί επιβάτες επέκριναν την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι αφαιρεί ένα από τα λίγα κίνητρα για ταξιδιώτες επιχειρηματίες που προσέχουν τον προϋπολογισμό. «Αυτό είναι τρομερό», έγραψε ένα μέλος που αυτοπροσδιορίζεται ως platinum. «Ταξιδεύω πολύ για δουλειά, αλλά η εταιρεία μου δεν πληρώνει για τίποτα παραπάνω από basic economy. Η κατοχή του status και των πόντων είναι που καθιστά τα επαγγελματικά ταξίδια αξιόλογα».

