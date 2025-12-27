Αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Το ποσό που πρόσφερε στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 (vid)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόσφερε ένα μεγάλο ποσό στον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 πριν μερικές ημέρες.

Μια αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη έκανε το πρωί του Σαββάτου (27/12) η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Στο βίντεο που προβλήθηκε από τον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 πριν μερικές ημέρες, ο ηθοποιός Νίκος Κουρής αποκάλυψε την προσφορά που έκανε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Πιο συγκεκριμένα, ο ο ηθοποιός ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφερε το ποσό των 20.000 ευρώ.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κουρής.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ