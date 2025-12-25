Θλίψη για την Ελληνίδα αεροσυνοδό που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα με το Falcon 50.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει η τραγική απώλεια της Μαρίας Παππά, της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα του μοιραίου Falcon, νότια της Άγκυρας.

Ένα δυστύχημα που έμελλε να κόψει πρόωρα το νήμα της ζωής μιας γυναίκας που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά της στο όνειρο να πετά.

Ποια ήταν η Μαρία Παππά

Η Μαρία Παππά είχε αφιερώσει τη ζωή της στην αεροπλοΐα από πολύ νεαρή ηλικία, καθώς ξεκίνησε να εργάζεται ως αεροσυνοδός σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχολικών της σπουδών.

Το επάγγελμα αυτό αποτελούσε παιδικό της όνειρο, το οποίο κατάφερε να πραγματοποιήσει με συνέπεια και αφοσίωση. Άνθρωποι από το περιβάλλον της την περιγράφουν ως μια γυναίκα που αγαπούσε τα ταξίδια, τον ουρανό και τη ζωή εν πτήσει, πάθος που συχνά μοιραζόταν μέσα από αναρτήσεις και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με τη Μαρία Παππά να βρίσκεται στη θέση της λίγο πριν από την απογείωση. Οι ανησυχίες των οικείων της, όταν έγινε γνωστό το δυστύχημα, επιβεβαιώθηκαν λίγες ώρες αργότερα με τη δημοσιοποίηση της επίσημης λίστας των θυμάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η 42χρονη είχε πρόσφατα ενταχθεί σε νέα αεροπορική εταιρεία και εξέφραζε την ικανοποίησή της για το επαγγελματικό περιβάλλον. Διέθετε πολυετή εμπειρία στον χώρο, είχε συμμετάσχει σε πλήθος εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων, ενώ είχε αποκτήσει και τον τίτλο της προϊσταμένης αεροσυνοδού, αναλαμβάνοντας σημαντικές ευθύνες.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της, οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμη να αποδεχτούν το τραγικό γεγονός. Η Μαρία Παππά έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο: πετώντας. Ένα όνειρο ζωής που μετατράπηκε στο τελευταίο της ταξίδι.

