Τι είναι οι zillennials; Η μικρο-γενιά για την οποία κανείς δεν μιλάει

Η άγνωστη γενιά που έχει προκαλέσει αμέτρητες συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ.

Με τη μαζική εμμονή γύρω από τους millennials και τη Gen Z, είναι εύκολο να προσπεράσει κάποιος, ότι η συζήτηση δεν αφορά μόνο δύο γενιές. Από τις συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ γενεών μέχρι τα κουραστικά στερεότυπα, τα έχουμε ακούσει όλα: οι millennials υποτίθεται ότι ξοδεύουν τα χρήματά τους σε τοστ με αβοκάντο αντί να αγοράσουν σπίτι, ενώ οι εργαζόμενοι της Gen Z χαρακτηρίζονται ως δύσκολοι ή κακομαθημένοι.

Όμως, ανάμεσα στις δύο αυτές γενιές βρίσκεται μια μικρο-γενιά που σπάνια αναφέρεται. Μια γενιά που πολλοί ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μόνο όταν φτάσουν στην ενήλικη ζωή. Πρόκειται για τους zillennials.

Ποιοί είναι οι zillennials

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, οι zillennials βρίσκονται ανάμεσα στους millennials και τη Gen Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν στο μεταίχμιο των δύο εποχών. Μοιράζονται χαρακτηριστικά και από τις δύο γενιές, διαμορφωμένοι από μια ανατροφή που συνδύαζε αναλογικά παιδικά χρόνια και ψηφιακή ενήλικη ζωή.

Πολύ μεγάλοι για να θεωρηθούν πλήρως Gen Z, αλλά και πολύ νέοι για να είναι «κανονικοί» millennials, οι zillennials καταλαμβάνουν μια πολιτισμική γκρίζα ζώνη που συχνά περνά απαρατήρητη, παρότι έχουν βιώσει σιωπηλά τόσο τα καλύτερα όσο και τα χειρότερα και των δύο γενιών.

Αν και δεν αναγνωρίζεται ευρέως (και συχνά αμφισβητείται ακόμη και η ύπαρξή της), η μικρο-γενιά των zillennials συνήθως περιγράφει όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1993 και 1998 .

Ειδικά φόρουμ για τους zillennials

Η αβεβαιότητα πάντως, δεν έχει αποτρέψει τον κόσμο από το να υιοθετήσει αυτή την ταυτότητα. Υπάρχουν μάλιστα, ειδικά φόρουμ στο Reddit αφιερωμένα στη συγκεκριμένη γενιά, γεμάτα συζητήσεις που αναλύουν ορισμούς, χρονοδιαγράμματα και κοινές εμπειρίες.

«Νιώθω ότι αν έβλεπες Disney Channel από το Lizzie McGuire μέχρι το Wizards of Waverly Place, είσαι ένας υγιής συνδυασμός και των δύο και ένας αληθινός zillennial», ανέφερε ένας χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Λέσχη του 1998 εδώ. Μεγαλώσαμε χωρίς κινητά και παίζαμε ακόμα έξω. Στην τελευταία χρονιά του δημοτικού πήρα το πρώτο μου τηλέφωνο. Σίγουρα όχι έξυπνο... Έμοιαζε περισσότερο με τούβλο. Πάντα μας έβαζαν στην Gen Z, αλλά νιώθω ότι ταυτίζομαι περισσότερο με τους millennials παρά με τη νεολαία σήμερα».

Ένας τρίτος σχολίασε: «Θα έλεγα ότι τα παιδιά των 90s (millennials των 90s και Gen Z των 90s) είναι zillennials. Μοιράζονται μια αναλογική πρώιμη παιδική ηλικία και τη μετάβαση σε ψηφιακές και “έξυπνες” συσκευές, καθώς και στα σύγχρονα social media, κατά τα εφηβικά τους χρόνια».

