«Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;»: Η Τζένη Μπότση δεν ήθελε να αποκαλέσει έτσι την Βάνα Μπάρμπα (vid)

Η Τζένη Μπότση μίλησε για την ατάκα με την οποία άφησε εποχή από την σειρά «Το σημάδι του έρωτα».

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένη το πρωί των Χριστουγέννων η Τζένη Μπότση. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, αρχικά, και για την ατάκα «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;», η οποία παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που την είπε στη σειρά «Το σημάδι του έρωτα», συνεχίζει να είναι viral.

Αφορμή στάθηκε η φετινή διαφήμιση που έκανε η Τζένη Μπότση με την συγκεκριμένη ατάκα. Μάλιστα, όπως είπε η ηθοποιός, στην αρχή δεν ήθελε να πει αυτή την ατάκα, διότι δεν ήθελε να αποκαλέσει «χωριάτισσα», την Βάνα Μπάρμπα.

«Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα. Στην αρχή δεν ήθελα να την πω, τους έλεγα να την αλλάξουμε. Κι έλεγα “τώρα, θα πω χωριάτισσα τη Βάνα;”. Τη λέω, γίνεται αυτό που γίνεται και μετά άρχισα να την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ!», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το αν την έχει κουράσει που την ακολουθεί η συγκεκριμένη ατάκα τόσο χρόνια, απάντησε: «Όχι, δεν με έχει κουράσει αυτό. Ζούμε σε μια πολύ μικρή χώρα, δεν πρέπει να μας κουράζει κάτι που μας ακολουθεί, πρέπει να το χαιρόμαστε. Άλλοι πασχίζουν χρόνια για να τους ακολουθήσει κάτι. Είμαι πολύ τυχερή που έχω κάτι και με ακολουθεί με αυτόν τον τρόπο», είπε η Τζένη Μπότση.

