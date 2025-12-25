Η Αναστασοπούλου βρήκε τον «μικρό Πορτοσάλτε»: Ο πιτσιρικάς που την «τρέλανε» on air (vid)
Η Μαρία Αναστασοπούλου υποδέχθηκε στο πλατό του «Live You» την ομάδα του Αλέξανδρου Μουσούλου που χόρεψαν ζεϊμπέκικο με το... Jingle Bells.
Την παράσταση έκλεψε ο μικρός Ανδρέας, ο οποίος κέρδισε την παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ με τις χορευτικές του ικανότητες, αλλά και την... μπάσα φωνή του.
Λίγο αργότερα η Μαρία Αναστασοπούλου παρουσίασε τον Ανδρέας λέγοντας: «Ο Άρης μας μικρός!», εννοώντας τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος απουσίαζε από την σημερινή εκπομπή.
Η παρουσιάστρια όπως και ο μικρός Ανδρέας ξέσπασαν σε γέλια. «Ανδρέα θες να σε κεράσουμε τίποτα;», τον ρώτησε για να πάρει την απάντηση «όχι!».
Και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος
Αναστασοπούλου: Είσαι πάντα έτσι λιγομίλητος;
Ανδρέας: Ναι, κάποιες φορές...
Αναστασοπούλου: Λες όσα χρειάζονται... Πιστεύεις μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχουμε πει μια κουβέντα παραπάνω;
Ανδρέας: Μπορεί...
Αναστασοπούλου: Με συμπαθείς;
Ανδρέας: Εεεντάξει…
Τότε η παρουσιάστρια ξέσπασε εκ νέου σε γέλια με το ύφος του μικρού, λέγοντάς του: «Δεν τρελαίνεσαι κιόλας... Εγώ σε συμπαθώ πάντως!».
