Η Αναστασοπούλου βρήκε τον «μικρό Πορτοσάλτε»: Ο πιτσιρικάς που την «τρέλανε» on air (vid)

Ένας 10χρονος έκανε την Μαρία Αναστασοπούλου να... δακρύσει από τα γέλια.

Η Μαρία Αναστασοπούλου υποδέχθηκε στο πλατό του «Live You» την ομάδα του Αλέξανδρου Μουσούλου που χόρεψαν ζεϊμπέκικο με το... Jingle Bells.

Την παράσταση έκλεψε ο μικρός Ανδρέας, ο οποίος κέρδισε την παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ με τις χορευτικές του ικανότητες, αλλά και την... μπάσα φωνή του.

Λίγο αργότερα η Μαρία Αναστασοπούλου παρουσίασε τον Ανδρέας λέγοντας: «Ο Άρης μας μικρός!», εννοώντας τον Άρη Πορτοσάλτε, ο οποίος απουσίαζε από την σημερινή εκπομπή.

Η παρουσιάστρια όπως και ο μικρός Ανδρέας ξέσπασαν σε γέλια. «Ανδρέα θες να σε κεράσουμε τίποτα;», τον ρώτησε για να πάρει την απάντηση «όχι!».

Και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος

Αναστασοπούλου: Είσαι πάντα έτσι λιγομίλητος;

Ανδρέας: Ναι, κάποιες φορές...

Αναστασοπούλου: Λες όσα χρειάζονται... Πιστεύεις μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχουμε πει μια κουβέντα παραπάνω;

Ανδρέας: Μπορεί...

Αναστασοπούλου: Με συμπαθείς;

Ανδρέας: Εεεντάξει…

Τότε η παρουσιάστρια ξέσπασε εκ νέου σε γέλια με το ύφος του μικρού, λέγοντάς του: «Δεν τρελαίνεσαι κιόλας... Εγώ σε συμπαθώ πάντως!».

