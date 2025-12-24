Οι 10 δισεκατομμυριούχοι που έγιναν ακόμη πλουσιότεροι το 2025: Τα ποσά που προστέθηκαν στην περιουσία τους

Τη στιγμή που δισεκατομμύρια άνθρωποι βίωσαν έναν πολύ δύσκολο χρόνο, 10 δισεκατομμυριούχοι είδαν τις περιουσίες τους να εκτοξεύονται.

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη πολέμους, πληθωρισμό και αβεβαιότητα για την πλειονότητα του πλανήτη. Όχι όμως για τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η συνολική περιουσία των περίπου 3.000 δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 18,7 τρισεκατομμύρια.

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας και κυρίως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης αποδείχθηκαν καθοριστικές. Ωστόσο, 10 άτομα ξεχώρισαν, καθώς μόνο αυτοί είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται συνολικά κατά 729 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε 12 μήνες.

Η λίστα των δισεκατομμυριούχων

10.Mark Zuckerberg



Ο ιδρυτής του Facebook και CEO της Meta παραμένει σταθερά στην ελίτ των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη. Το 2025 η προσωπική του περιουσία αυξήθηκε κατά 24,3 δισ. δολάρια, χάρη στην άνοδο των εσόδων της Meta και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.



9. Carlos Slim Helú



Ο Μεξικανός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών και ιδιοκτήτης της América Móvil είδε την περιουσία του να αυξάνεται επίσης κατά 24,3 δισ. δολάρια. Στα 85 του χρόνια, η καθαρή του αξία έφτασε τα 101,6 δισ. δολάρια, ενισχυμένη από μεγάλες συμφωνίες στον κατασκευαστικό τομέα.

8. Masayoshi Son



Ο ιδρυτής της SoftBank πόνταρε ξανά στην τεχνολογία και δικαιώθηκε. Οι επενδύσεις σε AI και data centers οδήγησαν σχεδόν σε διπλασιασμό της περιουσίας του, η οποία αυξήθηκε κατά 25,4 δισ. δολάρια και έφτασε τα 56,1 δισ.

7. Germán Larrea Mota Velasco και οικογένεια



Η άνοδος των τιμών των μετάλλων αποδείχθηκε χρυσάφι για τον Μεξικανό μεγιστάνα των ορυχείων. Η περιουσία του αυξήθηκε κατά 25,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 51,4 δισ., καθώς ο χαλκός κατέγραψε ιστορικό υψηλό.

6. Amancio Ortega



Ο ιδρυτής της Zara ήταν ο μεγάλος Ευρωπαίος κερδισμένος του 2025. Με ρεκόρ κερδών και δυναμική επέκταση στις ΗΠΑ, η περιουσία του αυξήθηκε κατά 28,7 δισ. δολάρια, αγγίζοντας τα 145,2 δισ.

5. Larry Ellison



Ο συνιδρυτής της Oracle είχε μια χρονιά γεμάτη επιχειρηματικές και πολιτικές νίκες. Η μετοχή της Oracle εκτοξεύθηκε λόγω AI, οδηγώντας σε αύξηση της περιουσίας του κατά 40,6 δισ. δολάρια. Η συνολική του αξία ανέρχεται πλέον στα 250,3 δισ.

4. Jensen Huang



Ο CEO της Nvidia ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Η Nvidia έγινε η πιο πολύτιμη εταιρεία που υπήρξε ποτέ, με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων, και η περιουσία του Huang αυξήθηκε κατά 42,3 δισ., φτάνοντας τα 159,5 δισ.

3. Sergey Brin



Ο συνιδρυτής της Google επωφελήθηκε στο έπακρο από την AI έκρηξη της Alphabet. Το 2025 η περιουσία του αυξήθηκε κατά 86,1 δισ. δολάρια και διαμορφώθηκε στα 235,1 δισ.

2. Larry Page



Ο έτερος συνιδρυτής της Google βρέθηκε λίγο πιο πάνω από τον Brin. Με την επιτυχία του μοντέλου Gemini 3 και μεγάλα κυβερνητικά συμβόλαια, η περιουσία του αυξήθηκε κατά 98,7 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 254,7 δισ.

1. Elon Musk



Ο απόλυτος νικητής του 2025. Η περιουσία του Elon Musk αυξήθηκε κατά 333,2 δισ. δολάρια περισσότερο από ολόκληρη την περιουσία του δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Με τη SpaceX να αποτιμάται στα 800 δισ., την Tesla να εκτινάσσεται και έχοντας στην κατοχή του ένα πακέτο μετοχών-μαμούθ, η καθαρή του αξία έφτασε τα 754 δισ. δολάρια. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις για την xAI, το επόμενο ορόσημο ίσως είναι το να καταστεί ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία.

