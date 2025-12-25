Η Καλλιμάνη «έφαγε» λουλούδια στο πρόσωπο από θαμώνα και τα πήρε στο κρανίο: «Τι μ@λ@κ@ς!» (vid)

Η Ιουλία Καλλιμάνη δέχτηκε λουλούδια στο πρόσωπο από θαμώνα, κατά την διάρκεια της εμφάνισής της στη σκηνή με αποτέλεσμα να εκνευριστεί.

Πυρ και μανία με θαμώνα έγινε η Ιουλία Καλλιμάνη κατά την διάρκεια της εμφάνισής της στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται στην Κρήτη.

Καθώς βρισκόταν στην πίστα και τραγουδούσε, ένας θαμώνας από τα πρώτα τραπέζια της πέταξε λουλούδια μαζί με νερό, τα οποία κατέληξαν στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια διέκοψε αμέσως το πρόγραμμα και πλησίασε τον συγκεκριμένο θαμώνα, χωρίς να κρύψει τη δυσαρέσκειά της. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγεται να λέει: «Να σου πω, εσύ. Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου;», πριν απομακρυνθεί εκνευρισμένη.

Μάλιστα, γυρίζοντας προς τους μουσικούς της είπε «τι μ@λ@κ@ς!», κάνοντας και μια χαρακτηριστική χειρονομία.

Η αντίδραση στη χυδαία μαντινάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη έρχεται σε σύγκρουση με θαμώνα. Μερικούς μήνες πριν, κατά τη διάρκεια άλλης εμφάνισής της, ένας πελάτης της απηύθυνε χυδαία μαντινάδα με υποτιμητικούς υπαινιγμούς για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια αντέδρασε έντονα από το μικρόφωνο, ζητώντας από τον συγκεκριμένο θαμώνα να αποχωρήσει από το μαγαζί, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ιουλία Καλλιμάνη είχε αναφερθεί σε δύσκολες στιγμές στην πίστα λόγω θαμώνων, λέγοντας: «Ναι, βεβαίως. Έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα. Το καταλαβαίνω. Δεν πουλάμε γάλα, ουίσκι πουλάμε. Ο άλλος μπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συμβεί να φύγει μπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος, όμως, της βραδιάς περνάμε καλά και χαμογελάμε».

