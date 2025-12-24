Ο Paul αποκάλυψε το μεγάλο λάθος πριν τον αγώνα με τον Joshua που επηρέασε το αποτέλεσμα

Ο Jake Paul δήλωσε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος πριν από τον αγώνα με τον Anthony Joshua, το οποίο επηρέασε το αποτέλεσμα.

Ο Jake Paul αποκάλυψε το «μεγάλο λάθος» που, όπως λέει, του κόστισε στην ήττα του με νοκ άουτ απέναντι στον Anthony Joshua. Ο 28χρονος αντιμετώπισε τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών σε έναν αγώνα με τεράστια εμπορική απήχηση, ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix την Παρασκευή (19/12).

Πολλοί ειδικοί φοβόντουσαν για την ασφάλειά του, δεδομένης της φήμης και της εμπειρίας των δύο πυγμάχων. Ο Paul μπορεί να είχε μέχρι τότε μόνο μία ήττα στη σύντομη καριέρα του στην πυγμαχία (απέναντι στον Tommy Fury) όμως θεωρούνταν ευρέως ότι ο AJ θα επικρατούσε με ένα γρήγορο νοκ άουτ.

Παρότι ο Αμερικανός influencer άντεξε έξι γύρους, τελικά λύγισε από μερικά δυνατά δεξιά χτυπήματα του αντιπάλου του, ολυμπιονίκη με χρυσό μετάλλιο. Ένα από αυτά του έσπασε το σαγόνι σε δύο σημεία, κάτι που ίσως τον οδηγήσει στην απόφαση στο να μην ξαναπαλέψει ποτέ.

Η... δικαιολογία του Paul

Ενώ οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι η έλλειψη εμπειρίας του Paul σε σύγκριση με τον Joshua σήμαινε πως δεν είχε ρεαλιστικές πιθανότητες νίκης, ο ίδιος ισχυρίζεται τώρα ότι έφταιγε κάτι άλλο, αυτό που του στέρησε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του αθλητισμού.

Λίγο μετά την αναμέτρηση, ο Paul εμφανίστηκε στο podcast του αδελφού του Logan, για να μιλήσει για την προετοιμασία του και τον αγώνα της περασμένης εβδομάδας. Υποστήριξε ότι τον πρόδωσε η φυσική του κατάσταση (cardio) και όχι η προπόνηση δύναμης.

Μιλώντας στην εκπομπή Impaulsive, ο Paul είπε: «Μακάρι να είχα περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Νομίζω ότι, για να προετοιμαστώ, θα έπρεπε να είχα βάλει λίγη περισσότερη μυϊκή μάζα ώστε να μπορώ να σταθώ εκεί και να τον χτυπάω, και μετά να είχα πάει σε υψόμετρο για προπόνηση. Αυτό ήταν το μεγαλύτερό μου λάθος».

Ο συμπαρουσιαστής Mike Majlak τον ρώτησε: «Νιώθεις καλά για το προπονητικό σου καμπ;»

Ο Paul απάντησε: «Ένιωθα καλά, ναι. Απλώς χρειαζόμουν εκείνο το επιπλέον επίπεδο αντοχής για αυτόν τον αγώνα, και αυτό μπορεί να έρθει μόνο με προπόνηση σε υψόμετρο».

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Παρά τη σαφώς μεγαλύτερη δύναμη και σωματοδομή του Joshua, ο Paul κατάφερε να τον αποφύγει αποτελεσματικά στους πρώτους πέντε γύρους με κλιντς και κινήσεις αποφυγής. Μόνο όταν κουράστηκε στον έκτο γύρο, μετά από μια αρκετά αυστηρή προειδοποίηση του διαιτητή, άρχισε να υποφέρει πραγματικά από τα χτυπήματα του αντιπάλου του, κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη θα μπορούσαν να αντέξουν.

Παρά τα βαριά χτυπήματα και την επώδυνη ήττα από τον 36χρονο, στο διαδίκτυο εμφανίστηκαν γρήγορα θεωρίες συνωμοσίας για τον αγώνα, ο οποίος απέφερε και στους δύο αθλητές αστρονομικά ποσά χρημάτων.

Μετά τη διάδοση ισχυρισμών ότι το αποτέλεσμα ήταν προσυμφωνημένο, η ομάδα του Paul επιβεβαίωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων έκαναν δυνητικά δυσφημιστικές δηλώσεις. «Οι δικηγόροι μας κινούνται ενεργά εναντίον αρκετών ανθρώπων — ένας από αυτούς ισχυρίζεται μάλιστα ότι είναι και ο ίδιος δικηγόρος στο διαδίκτυο. Δεν θυμάμαι το όνομα ή το ψευδώνυμο, αλλά ήταν μια ανάρτηση με περίπου 200.000 likes. Και ουσιαστικά έλεγε ότι υπήρχε συμφωνία ο AJ να μην βγάλει νοκ άουτ τον Jake, αλλά ότι ο AJ αγνόησε τη συμφωνία και αποφάσισε να μη πάρει την αμοιβή του, αλλά να βγάλει νοκ άουτ τον Jake Paul.

Είναι απλώς απίστευτο ότι ο κόσμος θα πίστευε κάτι τέτοιο, όταν ο Anthony Joshua είχε δηλώσει δημόσια ότι αν δεν τον τελείωνε στον πρώτο γύρο, θα ήταν απογοητευτικό και αποτυχία. Η αφήγηση άλλαξε όσο πλησιάζαμε στη βραδιά του αγώνα και φυσικά μετά τον αγώνα και καταλαβαίνω το γιατί, αλλά ήταν ανένδοτοι ότι θα χρειάζονταν το πολύ δύο γύροι για να βγάλουν νοκ άουτ τον Jake Paul».