Πότε θα ξαναφάει ο Jake Paul; Πλάκες τιτανίου και μόνο υγρά μετά το σπασμένο σαγόνι του Anthony Joshua

Η ενημέρωση για τον Jake Paul μετά το νοκ άουτ από τον Anthony Joshua και το σπασμένο σαγόνι.

Ο αγώνας του Anthony Joshua με τον Jake Paul δεν θα μείνει στην ιστορία για την ποιότητά του, αλλά για τον τραυματισμό του Αμερικάνου Youtuber, ο οποίος είδε στον 6ο γύρο, τον αντίπαλό του, να του σπάει το σαγόνι και να τον βγάζει νοκ άουτ. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς είχε υποστεί διπλό κάταγμα στη γνάθο και χρειάστηκε να του γίνει άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Με αναρτήσεις στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, έδωσε πλήρη ενημέρωση για την κατάστασή της υγείας του, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει στα ρινγκ παρά τον σκληρό φινάλε που είχε ο τελευταίος του αγώνας.

Χειρουργείο με πλάκες τιτανίου, «μόνο υγρά για 7 ημέρες»

Όπως έγινε γνωστό, λίγες ώρες μετά το νοκ άουτ, ο Jake Paul οδήγησε μόνος του στο νοσοκομείο, καθώς φοβόταν ότι η γνάθος του είχε σπάσει. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ανησυχία του αυτή και ακολούθησε χειρουργική επέμβαση στο University of Miami Hospital.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, έγραψε: «Η επέμβαση πήγε καλά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Δύο πλάκες τιτανίου σε κάθε πλευρά. Αφαιρέθηκαν κάποια δόντια. Μόνο υγρά για 7 ημέρες».

Λίγο νωρίτερα, είχε ενημερώσει και μέσω X (πρώην Twitter): «Μόλις βγήκα από το χειρουργείο. Όλα πήγαν ομαλά. Πολύς πόνος και δυσκαμψία. Πρέπει να τρώω μόνο υγρά για 7 μέρες».

Just got out of surgery. Everything went smooth. Thanks for all the love. Lots of pain and stiffness. Gotta eat liquids for 7 days



S/o to the amazing team at Miami University hospital. Everyone was so gracious and caring. @ArmaniiJayy took amazing care of me with @iam_loriv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Σκληρές εικόνες: Ακτινογραφία με διπλό κάταγμα

Ο πρώην YouTuber ανάρτησε αργότερα ακτινογραφία που επιβεβαίωνε το διπλό κάταγμα στη γνάθο, αλλά και σειρά από σκληρές εικόνες και βίντεο, όπου φαίνεται εμφανής μετατόπιση της γνάθου του και αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του.

Κατά τη διάρκεια της in-ring συνέντευξής του, ενώ έφτυνε αίμα, δήλωσε: «Νιώθω καλά. Ήταν διασκεδαστικό. Αγαπώ αυτό το άθλημα».

Ο αδελφός του, Logan Paul, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο αμέσως μετά την επέμβαση, δείχνοντας τη στήριξή του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Πόσο θα μείνει εκτός και τι είπε για το μέλλον του

Ο promoter του, Nakisa Bidarian, επιβεβαίωσε ότι ο χρόνος αποθεραπείας αναμένεται να είναι 4 έως 6 εβδομάδες, ενώ ο ίδιος ο Paul ξεκαθάρισε πως θα κάνει ένα διάλειμμα από την πυγμαχία: «Θα πάρω λίγο χρόνο. Πηγαίνω στο όριο εδώ και έξι χρόνια. Θα θεραπεύσουμε τη γνάθο και θα επιστρέψουμε για να παλέψουμε με αντιπάλους στο βάρος μου».