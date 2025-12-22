Ο λόγος που ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. μετά το νοκ άουτ στον Jake Paul (vid)

Ο Anthony Joshua θα χάσει 32 εκατ. λίρες από τα χρηματικά έπαθλα μετά το σπάσιμο του σαγονιού του Jake Paul στον μεταξύ τους αγώνα πυγμαχίας.

Ο Anthony Joshua αναμένεται να δεχθεί ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα, καθώς θα χάσει 32 εκατομμύρια λίρες από τα χρηματικά του έπαθλα μετά τον αγώνα του με τον Jake Paul στο Μαϊάμι. Ο Βρετανός πυγμάχος νίκησε τον YouTuber τα ξημερώματα της 20ής Δεκεμβρίου, με ένα νοκ άουτ, με το οποίο του έσπασε το σαγόνι.

Ο Joshua δέχτηκε έντονη κριτική επειδή άργησε πολύ να επιβληθεί ως πρωταθλητής σε αυτή την άνιση αναμέτρηση πυγμαχίας, καθώς θα μπορούσε να έχει βγάλει νοκ άουτ τον Paul, νωρίτερα από τον έκτο γύρο. Ωστόσο, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν έμεινε εντυπωσιασμένος από την εμφάνισή του στο ρινγκ, εξακολουθεί να βάζει στα ταμεία του ένα τεράστιο ποσό από τον αγώνα.

Παρά τις διαφορετικές αναφορές για το ακριβές ύψος του συνολικού επάθλου της διοργάνωσης, που μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix, εκτιμάται ότι και οι δύο αθλητές θα μοιραστούν τουλάχιστον περίπου 137 εκατομμύρια λίρες.

Γιατί ο Joshua θα χάσει μεγάλο μέρος από τα κέρδη

Ως κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, ο Joshua θα πρέπει να αποχωριστεί ένα μέρος αυτών των χρημάτων λόγω των γνωστών φορολογικών υποχρεώσεων. Στη Φλόριντα (όπου διεξήχθη ο αγώνας) δεν υπάρχει πολιτειακή φορολογία, ωστόσο ο Βρετανός πυγμάχος εξακολουθεί να υπόκειται σε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος στις ΗΠΑ, με τον μέγιστο συντελεστή.

Η AceOdds εξηγεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 37% των χρηματικών του επάθλων, θα καταλήξει απευθείας στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρώσει και τη διαφορά μεταξύ της συνολικής φορολογικής του υποχρέωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και του ποσού που έχει ήδη παρακρατηθεί ως φόρος στις ΗΠΑ.

Έτσι, θα οφείλει περίπου 5,5 εκατομμύρια λίρες στη βρετανική εφορία (HMRC). Και δεν σταματά εκεί: ο Joshua θα πρέπει να συνεισφέρει και στο National Insurance (Εθνική Ασφάλιση), με περίπου 1,4 εκατομμύρια λίρες επιπλέον από τα έπαθλά του. Συνολικά, λοιπόν, θα πληρώσει περίπου 32 εκατομμύρια λίρες.

«Δεν είχε να κάνει με τα χρήματα»

Παρ’ όλα αυτά, το ποσό που θα χάσει ο Joshua δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα γι αυτόν, καθώς δήλωσε ότι τα χρήματα δεν ήταν το βασικό του κίνητρο για να αντιμετωπίσει τον Paul. «Δεν είναι καν η μεγαλύτερη αμοιβή της καριέρας μου... Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα», είπε. «Για μένα, είχε περισσότερο να κάνει με την ευκαιρία. Έπρεπε να δείξω τις ικανότητές μου στον κόσμο».

Ο Joshua παραδέχτηκε ότι δεν ήταν η «καλύτερη εμφάνισή» του. «Ο τελικός στόχος ήταν να καθηλώσω τον Jake Paul και να τον πονέσω», είπε μετά τον αγώνα. «Πήρε λίγο περισσότερο χρόνο απ’ όσο περίμενα, αλλά το δεξί χέρι βρήκε τελικά τον στόχο».

Αυτός ο στόχος είχε ως αποτέλεσμα ένα σπασμένο σαγόνι, καθώς ο YouTuber μεταφέρθηκε απευθείας στο νοσοκομείο μετά τον αγώνα, ανεβάζοντας μια ματωμένη κοντινή φωτογραφία του στραβωμένου του στόματος μέσα από το ρινγκ.

Το Σάββατο έδωσε ενημέρωση λέγοντας ότι «βγήκε από το χειρουργείο» και ενημέρωσε τους θαυμαστές του, συνοδεύοντας μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου: «Όλα πήγαν ομαλά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη. Πολύς πόνος και δυσκαμψία. Θα πρέπει να τρέφομαι μόνο με υγρά για 7 ημέρες».

