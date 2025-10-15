Η Ουκρανία περιμένει το «ok» του Τραμπ για να διαλύσει με Tomahawk το ρωσικό εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Η Ουκρανία δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει πυραύλους Tomahawk για να καταστρέψει τεράστιο ρωσικό εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών όπου εργάζονται 20.000 Βορειοκορεάτες, αν και εφόσον ο Τραμπ «ανάψει» το πράσινο φως.

Ένας δυσοίωνος ισχυρισμός που πιθανότατα να επηρεάσει το μέλλον της ανθρωπότητας έρχεται δια στόματος ενός συνταξιούχου στρατηγού. Ο Τζακ Κιν ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιήσει πυραύλους Tomahawk μεγάλης εμβέλειας για να καταστρέψει ένα τεράστιο ρωσικό εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο οποίο απασχολούνται δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες εργάτες.

Ο στρατηγός υποθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα «ανάψει» αυτή την εβδομάδα το πράσινο φως για την μεταφορά των πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο. Εξάλλου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πετάει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει την ανάπτυξη των πυραύλων Tomahawk με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στρατιωτικοί στόχοι

«Ο νούμερο ένα στόχος τους θα είναι το κέντρο παραγωγής της Alabuga», δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Fox News. «Στο εργοστάσιο βρίσκονται και δουλεύουν πυρετωδώς 20.000 Βορειοκορεάτες κατασκευάζοντας όπλα», πρόσθεσε και ξεκαθάρισε ότι όλοι οι στόχοι θα είναι στρατιωτικοί. «Θα είναι όλοι στρατιωτικοί στόχοι. Η Ουκρανία δεν πρόκειται να στοχεύσει μη στρατιωτικούς στόχους».

Στην πραγματικότητα, η Ουκρανία έχει χτυπήσει την Alabuga με drones μεγάλης εμβέλειας, αλλά ο αντίκτυπος των χτυπημάτων με τους πυραύλους Tomahawk θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι.

Εκτός από τους Βορειοκορεάτες εργάτες, στην Alabuga μεταφέρονται και Αφρικανοί από το καθεστώς Πούτιν για να κατασκευάσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περίπου 725 μίλια από το πλησιέστερο έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ δεν έχουν δώσει καμία ένδειξη ότι οι πύραυλοι Tomahawk που στάλθηκαν στην Ουκρανία για πιθανή χρήση κατά της Ρωσίας θα ήταν πυρηνικά οπλισμένοι.

Η Μόσχα τονίζει ότι η εκτόξευση τέτοιων πυραύλων -λόγω της τεχνολογίας τους- θα ήταν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ και όχι από Ουκρανούς, που σημαίνει ότι η επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ