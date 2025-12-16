Ο «Βασιλιάς των Αποδράσεων»: Αλβανός κατάφερε να το «σκάσει» από φυλακή για 4η φορά σε 16 χρόνια (vid)

Ένας 41χρονος κατάφερε να αποδράσει ξανά από φυλακή υψίστης ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως «ειδικού» στις αποδράσεις.

Ο 41χρονος Αλβανός άνδρας, γνωστός πλέον με το προσωνύμιο «Βασιλιάς των Αποδράσεων», κατάφερε να δραπετεύσει από φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Μιλάνο, χρησιμοποιώντας μεθόδους που θυμίζουν σκηνές από ταινία.

Το μεγάλο σχέδιο απόδρασης

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, απέσπασε απαρατήρητος μια λίμα από εργαστήριο της φυλακής και με αυτήν έκοψε τα μεταλλικά κάγκελα του κελιού του. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο σχοινί από δεμένα σεντόνια για να κατέβει από το παράθυρο.

Ο δραπέτης διέσχισε την εσωτερική αυλή και σκαρφάλωσε τον εξωτερικό τοίχο χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Πηγές αναφέρουν ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του, ωστόσο ο συναγερμός δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, πιθανότατα λόγω της χρονικής στιγμής της απόδρασης, που συνέπεσε με την αλλαγή φρουράς.

Ο άνδρας επρόκειτο να αποφυλακιστεί το 2048.

Σπάει κάθε - αρνητικό - ρεκόρ: Τέταρτη απόδραση σε 16 χρόνια

Αν και η πρόσφατη απόδραση εντυπωσίασε, αυτό που προκάλεσε πραγματική αίσθηση ήταν το «ιστορικό» του. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που καταφέρνει να αποδράσει από σωφρονιστικό κατάστημα.

Η πρώτη απόδραση σημειώθηκε το 2009, ακολούθησε δεύτερη το 2013, ενώ το 2023 είχε δραπετεύσει από φυλακή στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας έναν αυτοσχέδιο «ανθρώπινο πύργο» από συγκρατούμενους για να υπερβεί τα τείχη.

Μα τι γίνεται επιτέλους με το σωφρονιστικό σύστημα;

Παρότι δεν κατάφερε ποτέ να παραμείνει ελεύθερος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επαναλαμβανόμενη ικανότητά του να αποδράει προκαλεί έντονο ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία.

Η τελευταία του απόδραση έκανε τους πολίτες της Ιταλίας να ασκήσουν εκ νέου κριτική για τις συνθήκες στις φυλακές, με βασικά προβλήματα τον υπερπληθυσμό και την υποστελέχωση του προσωπικού ασφαλείας.

Στο παρελθόν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κρατουμένων που έχουν αποδράσει με ευρηματικούς τρόπους, από απόκρυψη σε αποσκευές συγκρατουμένων έως μεταμφίεση σε επισκέπτες.

