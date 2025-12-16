Στον Εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Καρέ-καρέ η μεταφορά του (vid)

Στην Εισαγγελία του Πειραιά οδηγήθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για το κύκλωμα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στις 9 το πρωί της Τρίτης (16/12) οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πειραιά, υπό δρακόντεια μέτρα, οι πέντε συλληφθέντες για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης απ' τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Το βιογραφικό του φερόμενου αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστού και ως «Έλληνα Εσκομπάρ», θεωρείται ιδιαίτερα πλούσιο. Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες φέρεται να βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών διωκτικών Αρχών, έως το 2004, όταν και συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που οδήγησαν στη φυλάκισή του.

Το σημαδεμένο «Ουρανία Α» που οδήγησε σε 5 συλλήψεις

Ο 65χρονος συνελήφθη στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κατερίνη με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ισπανικών και των γαλλικών Αρχών, μετά τον εντοπισμό του πλοίου «Ουρανία Α» συμφερόντων του που εντοπίστηκε να πλέει μεσοπέλαγα στον Ατλαντικό.

Το «σημαδεμένο» βαπόρι είχε ήδη μπει στα «ραντάρ» της Δίωξης Ναρκωτικών του Ελληνικού FBI, μέχρι που το γαλλικό πολεμικό ναυτικό κλήθηκε σε βοήθεια λόγω θαλασσοταραχής στον απέραντο Ατλαντικό. Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν όλα τα μέλη του πληρώματός του, έχει ρυμουλκηθεί και οδηγείται πλέον συνοδευόμενο στο κοντινότερο γαλλικό λιμάνι. Γάλλοι κομάντος έκαναν ρεσάλτο και στα αμπάρια εντόπισαν τόνους κοκαΐνης, αλλά η καταμέτρηση θα ξεκινήσει μόλις το βαπόρι δέσει…

Η Δίωξη Ναρκωτικών του ελληνικού FBI μέχρι τώρα έχει περάσει χειροπέδες συνολικά σε πέντε μέλη σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα. Όλοι τους εμφανίζονται να ήταν υπό τις διαταγές του 65χρονου Ελληνα βαρόνου της κοκαΐνης που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των ξενοδοχείων.

Η σύλληψη στη Γερμανία και το Africa 1

Πολύ πριν από τη σύλληψή του στη Στουτγάρδη το 2004, το όνομά του είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές. Τότε εντοπίστηκε το πλοίο «Africa 1» με φορτίο 5,5 τόνων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις της εποχής.

Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έως και το 2000, οι ελληνικές Αρχές λάμβαναν πληροφορίες από τις ΗΠΑ για τη δράση του, ακόμη και για εμπλοκή του σε μεταφορά όπλων προς τους Σαντινίστας της Νικαράγουας με αντάλλαγμα ποσότητες κοκαΐνης. Αργότερα, φέρεται να ανέλαβε αυτόνομα μεταφορές ναρκωτικών προς την Ευρώπη, με τελικό προορισμό μεταξύ άλλων την Αμβέρσα, μέσω Σενεγάλης.

Ξεκινώντας από το λαθρεμπόριο τσιγάρων, φέρεται να δημιούργησε στόλο αλιευτικών σκαφών, τα οποία χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά κοκαΐνης, αποκτώντας τεράστια περιουσία. Ακόμη και περιστατικά, όπως καραβιά στο Λιτόχωρο το 2002, τράβηξαν το ενδιαφέρον της DEA, χωρίς τότε να προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία.

Το δίκτυο ξεπλύματος χρήματος

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στήσει εκτεταμένο μηχανισμό ξεπλύματος χρήματος, μέσω φιλανθρωπιών, αγοράς ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία, αλλά και αξιοποίησης κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, σε συνεργασία με πρακτορεία σε όλη τη χώρα.

Μετά την αποφυλάκισή του πριν από περίπου έναν χρόνο, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» τέθηκε ξανά υπό παρακολούθηση, καθώς οι Αρχές εκτιμούσαν ότι θα επιχειρούσε να επιστρέψει στις παλιές, ιδιαίτερα κερδοφόρες δραστηριότητες, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο που είχε χτίσει σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη.

