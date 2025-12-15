Χάος στον αέρα με Μπέο και Μουτίδου: «Η πρώτη ξεφτίλα κυρία μου είστε εσείς» – «Δεν γουστάρω φασίστες» (vid)

Μια συζήτηση για φιλοζωία κατέληξε σε πρωτοφανή σύγκρουση.

Σκηνές έντασης που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο εκτυλίχθηκαν στην εκπομπή Real View, με τον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τη Σοφία Μουτίδου να πρωταγωνιστούν σε μια σύγκρουση που πολύ γρήγορα ξέφυγε από τα όρια της απλής αντιπαράθεσης. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Δήμου Βόλου να τοποθετηθούν ζωντανά πόνι στη Φάτνη της πόλης, μια επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και άνοιξε δημόσια συζήτηση.

Η συζήτηση όμως δεν άργησε να πάρει άλλη τροπή. Από τα πρώτα λεπτά, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα, με τη Σοφία Μουτίδου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του δημάρχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. «Μου κάνει φοβερή εντύπωση που στραφήκαν εναντίον σας για το αλογάκι και δεν έχει στραφεί κανείς τόσα χρόνια για τις ξεφτίλες που εξαπολύετε όποτε έχετε ευκαιρία για άνθρωπο», είπε, πυροδοτώντας άμεσα την αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου.

Η απάντηση του ήταν εξίσου επιθετική. «Η πρώτη ξεφτίλα, κυρία Μουτίδου, είστε εσείς», αντέτεινε ο δήμαρχος Βόλου, βάζοντας φωτιά σε μια αντιπαράθεση που πλέον δεν είχε επιστροφή.

Από την πολιτική κριτική στην προσωπική σύγκρουση

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Αχιλλέας Μπέος έστρεψε τη συζήτηση στο επαγγελματικό προφίλ της Σοφίας Μουτίδου. «Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό; Ότι θα έρθετε στον Βόλο να κάνετε παράσταση; Γιατί να έρθει κανένας να σε δει;», είπε, μετατρέποντας τη συζήτηση σε καθαρά προσωπική επίθεση.

Η απάντηση της Μουτίδου ήταν άμεση και αιχμηρή. «Δεν μπορώ να κάνω στον Βόλο παράσταση, ούτε στις Σέρρες. Έχω μια ελαφριά τσίπα», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει λίγο αργότερα ότι «όλος ο Βόλος έρχεται πάντα όποτε πάω, αλλά όσο είσαι εσύ εκεί δεν πρόκειται να πατήσω πόδι».

Ο δήμαρχος αντέδρασε με ειρωνικό ύφος. «Μην έρθεις ρε, τι να σε κάνουμε;», είπε, με τη Σοφία Μουτίδου να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους απαντώντας «φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω».

Το σημείο χωρίς επιστροφή

Η αντιπαράθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ο Αχιλλέας Μπέος έβαλε στο κάδρο και το τηλεοπτικό κανάλι. «Εγώ απορώ με τη διοίκηση του Open που σου έδωσε εκπομπή να συμμετέχεις», είπε, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου.

«Πήγαινε να βρίσεις γυναίκες, χοντρούς, να μιλάς για βιασμούς», απάντησε, με τη συζήτηση να διαλύεται πλήρως και την εκπομπή να ολοκληρώνεται άδοξα, χωρίς κανένα περιθώριο επαναφοράς σε πολιτισμένο διάλογο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ