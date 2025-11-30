Εξόρμηση της Τροχαίας στο ΣΕΦ για αυτοσχέδιες κόντρες

Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας, αποτρέποντας αυτοσχέδιους αγώνες. 162 έλεγχοι, αφαίρεση πινακίδων και αδειών.

Αυτοσχέδιοι αγώνες δεν ξεκίνησαν ποτέ χάρη στην άμεση κινητοποίηση. Με στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έβαλε «φρένο» σε σχεδιαζόμενους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, προχωρώντας σε εκτεταμένους ελέγχους οχημάτων και οδηγών.

Η δράση οργανώθηκε σε συνεργασία με τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), τρεις ομάδες «Ζ» της Άμεσης Δράσης και μία ομάδα Ο.Π.Κ.Ε., δημιουργώντας επιχειρησιακό κλοιό γύρω από το σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες οχήματα.

162 έλεγχοι, 38 παραβάσεις

Σύμφωνα με την Τροχαία, η επιχείρηση είχε διπλό στόχο: την αποτροπή επικίνδυνων κοντρών και την πρόληψη παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 38 παραβάσεις.

Μεταξύ αυτών καταγράφηκαν οκτώ παραβάσεις για υπερβολικό θόρυβο, εννέα για έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες, καθώς και 15 παραβάσεις για παράνομες μεμβράνες (φιμέ). Επιπλέον βεβαιώθηκαν έξι ακόμη παραβάσεις για διάφορες τεχνικές ή διαδικαστικές ελλείψεις.

Αφαίρεση πινακίδων και αδειών

Η επιχείρηση οδήγησε επίσης στην αφαίρεση πέντε κρατικών πινακίδων, πέντε αδειών κυκλοφορίας και 12 αδειών οδήγησης, με την Τροχαία να επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες είναι κρίσιμες για την πρόληψη επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Συνεχίζονται οι στοχευμένες επιχειρήσεις

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων που θέτουν σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ