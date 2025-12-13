Έλον Μασκ: «Κάντε τον Φειδία πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης!»

Η κριτική του Φειδία για το έλλειμμα δημοκρατίας στην ΕΕ βρήκε ισχυρό σύμμαχο στον Έλον Μασκ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ δείχνει δημόσια τη συμπάθειά του προς τον Φειδία Παναγιώτου. Αυτή τη φορά όμως, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου πήγε το θέμα ένα βήμα παραπέρα, προτείνοντας ξεκάθαρα τον Κύπριο ευρωβουλευτή και influencer για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X αναδημοσίευσε βίντεο του Φειδία Παναγιώτου στον προσωπικό του λογαριασμό και συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση «Fidias for President of the EU!», προκαλώντας άμεσα συζητήσεις και αντιδράσεις εντός και εκτός Ευρώπης. Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε τοποθέτηση του Φειδία σχετικά με το πώς εκλέγεται η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βίντεο που προκάλεσε την παρέμβαση του Μασκ

Στο επίμαχο βίντεο, ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρεται ανοιχτά στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ασκώντας κριτική στη διαδικασία. Όπως εξηγεί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα από πολιτικές ισορροπίες και συμφωνίες που έχουν προηγηθεί.

«Θέλω η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκλέγεται δημοκρατικά, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι πραγματική ψηφοφορία», σημειώνει στο βίντεο, προσθέτοντας ότι η όλη διαδικασία θυμίζει περισσότερο σόου παρά ουσιαστική δημοκρατική επιλογή. Η άποψη αυτή φαίνεται πως βρήκε απόλυτα σύμφωνο τον Έλον Μασκ, ο οποίος εδώ και χρόνια δηλώνει υπέρμαχος της άμεσης δημοκρατίας και της αποδυνάμωσης των παραδοσιακών πολιτικών μηχανισμών.

Fidias for President of the EU! https://t.co/NQtDPqWrhF — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2025

Η στήριξη του Μασκ δεν περνά απαρατήρητη, καθώς ο ίδιος διαθέτει τεράστια επιρροή στο ψηφιακό κοινό και συχνά επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση με μία και μόνο ανάρτηση. Το γεγονός ότι επιλέγει να αναδείξει έναν νεαρό ευρωβουλευτή που προέρχεται εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος δεν θεωρείται τυχαίο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, τόσο για τον τρόπο που εξελέγη όσο και για το ύφος των παρεμβάσεών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με άμεσο λόγο, social media προσέγγιση και έμφαση στη διαφάνεια, έχει χτίσει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ που φαίνεται να ταιριάζει με τη φιλοσοφία του Μασκ.

Το αν η πρόταση του Έλον Μασκ είναι απλώς μια διαδικτυακή δήλωση ή κάτι περισσότερο μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια στήριξη ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη δίνει στον Φειδία Παναγιώτου διεθνή προβολή και ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το πώς και από ποιον πρέπει να διοικείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

