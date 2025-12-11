Ένας οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να σπάσει μπλόκο στην Αττική Οδό, παρέσυρε έναν τροχονόμο.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12) στην Αττική Οδό κατά την διάρκεια ελέγχων της τροχαίας σε μηχανές για δίπλωμα και άδεια.

Στο βίντεο φαίνεται τα οχήματα να είναι σταματημένα στο σήμα των τροχονόμων και να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι. Ωστόσο, ένας οδηγός μηχανής, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά προσπάθησε να «σπάσει» το μπλόκο.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πάτησε το γκάζι και παρέσυρε τον έναν από τους δύο τροχονόμους που τον είχαν σταματήσει. Ο τροχονόμος έπεσε και τραυματίστηκε ελαφρώς στα πόδια, με τους συναδέλφους του να ακινητοποιούν τον αναβάτη λίγα μέτρα πιο κάτω.

Δείτε το βίντεο

