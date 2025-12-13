Νεκρός ο Ραέντ Σαάντ, νούμερο 2 της Χαμάς: Βίντεο από τη στιγμή της εξολόθρευσης από το Ισραήλ

Ο Ραεντ Σαΐντ ήταν ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την εξόντωση του Ραέντ Σαΐντ, ενός από τους ανώτερους διοικητές της Χαμάς και κεντρικού προσώπου της στρατιωτικής της πτέρυγας, σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με τις IDF, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συλλογή πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ.

Ο Σαΐντ θεωρούνταν ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, είχε κομβικό ρόλο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Καίριο πλήγμα στη στρατιωτική δομή της Χαμάς

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι ο Ραέντ Σαΐντ ήταν επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και είχε ηγηθεί προσπαθειών για την αποκατάσταση και ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της οργάνωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Όπως τονίζεται, η εξόντωσή του συνιστά σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα της Χαμάς να επανεξοπλιστεί και να οργανώσει νέες επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα είχαν εντοπιστεί επανειλημμένες απόπειρες της Χαμάς να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, μεταξύ άλλων με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, νωρίτερα σήμερα δύο έφεδροι στρατιώτες τραυματίστηκαν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις IDF φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της αεροπορικής επιδρομής, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αποτροπής νέων τρομοκρατικών ενεργειών.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI December 13, 2025

Ποιος ήταν ο Ραέντ Σαΐντ

Ο Ραέντ Σαΐντ ήταν ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Qassam, της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης. Κατείχε νευραλγικές θέσεις στους τομείς επιχειρήσεων και παραγωγής όπλων και είχε χαρακτηριστεί ως ο δεύτερος στην ιεραρχία του ένοπλου σκέλους της Χαμάς.

Παράλληλα, θεωρούνταν στενός συνεργάτης του Μαρουάν Ίσα, αναπληρωτή επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας, γεγονός που ενίσχυε ακόμη περισσότερο τη βαρύτητα του ρόλου του στη δομή της οργάνωσης.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για προσπάθεια του Ισραήλ να υπονομεύσει την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα. Το Ισραήλ, ωστόσο, επιμένει ότι οι επιχειρήσεις του είναι απαραίτητες για την ασφάλειά του και για την αποτροπή νέων αιματηρών επιθέσεων, με την εξόντωση του Ραέντ Σαΐντ να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα κατά της Χαμάς το τελευταίο διάστημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ