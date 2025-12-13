Ο μεγαλύτερος ενιαίος εμπορικός πεζόδρομος της χώρας δεν είναι η Ερμού, αλλά η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι.

Για δεκαετίες, η οδός Ερμού θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητα ο μεγαλύτερος και πιο εμβληματικός εμπορικός πεζόδρομος της Ελλάδας. Η φήμη της είχε παγιωθεί τόσο στη δημόσια αντίληψη όσο και στο διαδίκτυο, με μηχανές αναζήτησης και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να αναπαράγουν αδιάκοπα την ίδια πληροφορία. Μέχρι που ήρθε μια αυτοψία για να ανατρέψει πλήρως το καθιερωμένο αφήγημα.

Η έρευνα και το αποκαλυπτικό βίντεο του UP Stories έβαλαν τέλος σε μια ανακρίβεια ετών, αποδεικνύοντας με μετρήσεις ότι ο πραγματικός «πρωταθλητής» δεν βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά δυτικά από το ποτάμι. Συγκεκριμένα, στον Δήμο Περιστερίου και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Οι αριθμοί που αλλάζουν την εικόνα και διαλύουν τον μύθο

Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Ο πεζόδρομος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι έχει συνολικό μήκος 810 μέτρων, ενώ το πεζοδρομημένο τμήμα της Ερμού φτάνει τα 540 μέτρα. Η διαφορά των περίπου 270 μέτρων είναι καθοριστική και αλλάζει πλήρως την κατάταξη που όλοι θεωρούσαμε δεδομένη.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτιά. Η έρευνα ανέδειξε και κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό: το πώς μια λανθασμένη πληροφορία μπορεί να παγιωθεί για χρόνια, ακόμη και σε ψηφιακά εργαλεία που θεωρούνται αξιόπιστα. Τόσο η Google όσο και το Chat GPT, εμφάνιζαν μέχρι πρόσφατα την Ερμού ως τον μεγαλύτερο εμπορικό πεζόδρομο της χώρας, διαιωνίζοντας ένα λάθος που ελάχιστοι είχαν μπει στη διαδικασία να ελέγξουν.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν δει κανείς την εικόνα της Εθνικής Αντιστάσεως σήμερα. Πρόκειται για έναν ζωντανό και πλήρως αναβαθμισμένο εμπορικό άξονα, με δεκάδες καταστήματα, καφέ και χώρους εστίασης, που συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. Δεν είναι απλώς μακρύτερος, αλλά λειτουργικός, σύγχρονος και έντονα δραστήριος.

Στο βίντεο του UP Stories μιλά και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος τονίζει ότι η Εθνικής Αντιστάσεως αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς όχι μόνο για την πόλη, αλλά για ολόκληρη την Αττική. Όπως επισημαίνει, η αναβάθμιση του πεζόδρομου εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική αστικής ανάπτυξης που έδωσε έμφαση στη βιωσιμότητα, την εμπορική κίνηση και την ποιότητα ζωής.

Η «ήττα» της Ερμού δεν μειώνει τη σημασία της, αλλά αποδεικνύει ότι η αστική πρωτοκαθεδρία δεν ανήκει πλέον αποκλειστικά στο κέντρο. Το Περιστέρι έχει χτίσει έναν εμπορικό πυρήνα που δικαιωματικά κατακτά την κορυφή, βάζοντας τέλος σε έναν από τους πιο διαδεδομένους αστικούς μύθους των τελευταίων ετών.

