Fast & Furious στο κέντρο της Αθήνας: Η συσκευή της Τροχαίας έγραψε 216 και 179

Συνελήφθησαν οδηγοί που έτρεχαν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με 179 και 216 χλμ.

Δύο οδηγοί συνελήφθησαν την Παρασκευή (28/11) από την Τροχαία Αττικής για υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι δύο κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, ο ένας έτρεχε με 179 χιλιόμετρα και ο δεύτερος οδηγός με 216 χιλιόμετρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει: «Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθησαν χθες (28-11-2025) -2- οδηγοί αυτοκινήτων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κινούνται υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι με αυτοκίνητα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής είχαν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

