«Τρελό» ποσό η καθαρή αξία της περιουσίας του Έλον Μασκ: Ο πρώτος στην ιστορία που φτάνει αυτά τα νούμερα

«Ζαλίζει» η καθαρή αξία της περιουσίας του Έλον Μασκ με το νούμερο να είναι αστρονομικό.

«Σπάει» όλα τα κοντέρ ο Έλον Μασκ, ο οποίος σύμφωνα με το Bloomberg πρόσφατα είδε μια μεγάλη αύξηση της περιουσίας του. Το αφεντικό της SpaceX, της Tesla και προσφάτως του Twitter πλέον έχει φτάσει την καθαρή αξία της περιουσίας σε αστρονομικά νούμερα.

Συγκεκριμένα η καθαρή αξία του πλούτου του έχει ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο κανένας άλλος στην ιστορία δεν έχει αγγίξει. Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, ο η περιουσία του 53χρονου στις 11 Δεκεμβρίου έφτασε τα 447 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 198 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, Τζεφ Μπέζος με 249 δισεκατομμύρια δολάρια.

