«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η σοκαριστική ανάρτηση του Έλον Μασκ!

«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Ο Έλον Μασκ προειδοποιεί για τη δημογραφική κρίση, με 721 σχολεία να κλείνουν και τον πληθυσμό να γερνά επικίνδυνα.

Με μια ανάρτηση που ήδη προκαλεί συζητήσεις διεθνώς, ο Έλον Μασκ αναφέρθηκε στην «τραγωδία» της Ελλάδας, σχολιάζοντας την δημογραφική κρίση που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, περισσότερα από 700 σχολεία δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό μαθητών που απαιτείται (15 παιδιά). Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο απομακρυσμένα χωριά, αλλά και κωμοπόλεις της περιφέρειας, όπου η μαθητική κοινότητα συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Υπογεννητικότητα > κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα καταγράφει σήμερα ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον δείκτη γονιμότητας να κινείται περίπου στο 1,3 παιδί ανά γυναίκα -πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών (2,1). Το αποτέλεσμα είναι ένας πληθυσμός που γερνά με ταχείς ρυθμούς, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες νέοι επιλέγουν να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό.

«Ο θάνατος της Ελλάδας», έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα, αν και ιστορικά λίκνο πολιτισμού, κινδυνεύει να χάσει σταδιακά το ανθρώπινο κεφάλαιό της. Η παρέμβασή του εντάσσεται στην ευρύτερη ανησυχία που έχει εκφράσει και στο παρελθόν για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας διεθνώς, την οποία θεωρεί σοβαρότερο κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή.

Η αναφορά του Μασκ έρχεται να προστεθεί σε μια συζήτηση που «καίει» την ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης των νέων οικογενειών και της περιφέρειας, το φαινόμενο της ερήμωσης θα επιταθεί, με επιπτώσεις όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην οικονομία, το ασφαλιστικό σύστημα και την κοινωνική συνοχή.

Το ποστάρισμα του Έλον Μασκ για την Ελλάδα

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

