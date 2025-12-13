Το TikTok ξεψαχνίζει το Home Alone και αποκαλύπτει σκηνές που δεν βγάζουν νόημα.

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και, όπως κάθε χρόνο, η τηλεόραση και τα streaming γεμίζουν με ταινίες που έχουμε δει δεκάδες φορές. Ανάμεσά τους, μία ξεχωρίζει όσο λίγες και, ω ναι, δεν ήθελε πολύ κόπο για να το μαντέψεις. Ευκολάκι ήταν...

Το Home Alone δεν είναι απλώς μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Είναι πλέον μια οικογενειακή τελετουργία που ακολουθούν κάθε χρόνο τέτοια εποχή εκατομμύρια μικρομέγαλοι ανά τον κόσμο.

Κι όμως, όσο αγαπημένη κι αν είναι, ούτε το Home Alone γλίτωσε από το άγρυπνο μάτι των fans. Ένας TikToker, γνωστός ως @1minutecritic, κατάφερε να εντοπίσει 3 τεχνικά λάθη στην ταινία. Το βίντεό του προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια, με κάποια εξ αυτών να φτάνουν στο σημείο να αναφέρουν μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι «τους χάλασε τα Χριστούγεννα».



Οι τρεις γκάφες που μόλις τις δεις δεν ξεχνιούνται

Το πρώτο λάθος είναι από εκείνα που δύσκολα προσέχεις με την πρώτη ματιά. Σε μια σκηνή όπου ένα παιδί ενοχλεί έναν οδηγό βαν, ο οδηγός λέει τη φράση «gee kid I dunno, hit the road». Το πρόβλημα; Σε κοντινό πλάνο, το παιδί φαίνεται να λέει τα λόγια μαζί με τον ηθοποιό, λες και ξέρει το σενάριο απ’ έξω.

Η δεύτερη γκάφα αφορά μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας. Εκείνη όπου ο Κέβιν κατεβαίνει τις σκάλες με το έλκηθρο και εκτοξεύεται έξω από την πόρτα. Σε πλάνο από ψηλά, οι σκάλες δεν ευθυγραμμίζονται καν με την εξώπορτα του σπιτιού. Κι όμως, ο Κέβιν βγαίνει κανονικά έξω, ενώ σε άλλη λήψη φαίνονται καθαρά τα ροδάκια κάτω από το έλκηθρο.

Το τρίτο λάθος αφορά τη συνέχεια των σκηνών. Σε μία σκηνή ο Κέβιν φορά σκούρο παντελόνι. Λίγο αργότερα, όταν επιστρέφει στο σπίτι, το παντελόνι έχει γίνει… μπλε τζιν. Και πριν προλάβει κανείς να το χωνέψει, στις επόμενες σκηνές το ρούχο επιστρέφει μυστηριωδώς στην αρχική του μορφή.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο ίδιος ο TikToker έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι εξακολουθεί να λατρεύει την ταινία. Κάτι που φαίνεται πως συμμερίζεται η πλειοψηφία του κοινού. Στα σχόλια, πολλοί έγραψαν ότι δεν είχαν προσέξει ποτέ τα λάθη, γιατί απλώς αγαπούν το Home Alone. Άλλοι δήλωσαν πως ακόμη κι αν είχε χίλια σφάλματα, θα το έβλεπαν ξανά και ξανά.

Υπήρξαν βέβαια και οι πιο δραματικοί. Ένας σχολίασε: «Καταστράφηκαν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ φίλε». Ευτυχώς, το πνεύμα των γιορτών αντέχει και λίγο μοντάζ που δεν κολλάει. Γιατί, με λάθη ή χωρίς, το Home Alone θα παίζει κάθε κάμποσο του Δεκέμβρη και εμείς θα το βλέπουμε φανατικά σαν να είναι η πρώτη φορά.