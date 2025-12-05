Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων είναι η ελληνική εκδοχή της κλασικής ιστορίας του Ντίκενς, που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Δεν υπάρχει σε ολόκληρη τη λογοτεχνία ένα βιβλίο που να είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με το πνεύμα των Χριστουγέννων, όσο είναι το κλασικό και διαχρονικό παραμύθι του Καρόλου Ντίκενς, Α Christmas Carol. Το έχουμε δει να μεταφέρεται στην μεγάλη και μικρή οθόνη ουκ ολίγες φορές, αλλά ποτέ μέχρι πρότινος δεν είχαμε παρακολουθήσει την ελληνική εκδοχή του.

Ο Λώρης Λοϊζίδης, όμως, που έγραψε το σενάριο, μαζί με τον Χρήστο Κανάκη που ανέλαβε τη σκηνοθεσία, το έκαναν πραγματικότητα και από σήμερα, «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», ηχούν στις ελληνικές αίθουσες. Αν θέλεις πραγματικά να παρακολουθήσεις μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία, τότε εγγυώμαι ότι αυτή θα την απολαύσεις σίγουρα.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, από το trailer και μόνο είχαν κερδίσει την προσοχή. Άλλωστε, ποιος δεν γνωρίζει το παραμύθι του Ντίκενς και ποιος δεν θέλει να δει μια χριστουγεννιάτικη ταινία που να διαδραματίζεται στα ορεινά και μαγευτικά χωριά της Ηπείρου. Η μυσταγωγία στην ολότητά της. Ο Λώρης Λοϊζίδης δημιούργησε ένα νοσταλγικό κινηματογραφικό παραμύθι, αποδεικνύοντας πως τα Χριστούγεννα είναι ίσως η πιο ωραία εποχή του χρόνου - όχι για τους στολισμούς, αλλά για την μαγεία που προσφέρουν. Όλοι θέλουμε να πιστέψουμε σε αυτή.

