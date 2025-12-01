Σπάει τα ταμεία η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη: Ο τρελός αριθμός εισιτηρίων που έκοψε σε 3 μέρες

Ο τεράστιος αριθμός-ρεκόρ στα εισιτήρια της Σπασμένης Φλέβας, του Γιάννη Οικονομίδη μόλις μέσα σε ένα τριήμερο.

'Οποιος πέρασε από τα σινεμά της Αθήνας και της επαρχίας αυτό το σαββατοκύριακο, θα είδε μία εικόνα που δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο σπάνια: Ούρες έξω από τα σινεμά. Οι ουρές αυτές οφείλονταν κατά κύριο λόγο στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, τη “Σπασμένη Φλέβα”.

Φαίνεται ότι ο κόσμος του σινεμά, ανταπέδωσε τις υψηλές προσδοκίες και αυτό είναι κάτι που φάνηκε από τα εισιτήρια που κόπηκαν σε λίγες μόλις μέρες, από την Πέμπτη που η ταινία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρες.

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου (Βασίλης Μπισμπίκης) ο οποίος λόγω των δικών του λαθών και αδιανόητης επιπολαιότητας μπαίνει σε μία τραγική συνθήκη από την οποία προσπαθεί να ξεμπλέξει με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Στη βίντεο συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Γιάννη Οικονομίδη, μας είχε μιλήσει για τον χαρακτήρα αυτόν.

