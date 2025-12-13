Κριστιάνο στο Fast & Furious; Ο Βιν Ντίζελ πυροδότησε τη «βόμβα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί στο Fast and Furious μετά από φωτογραφία του Βιν Ντίζελ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό εμφανιστεί στο Fast and Furious, αφού ο πρωταγωνιστής του χολιγουντιανού σίκουελ, Βιν Ντίζελ αναζωπύρωσε τις εικασίες ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα μπορούσε να έχει ρόλο στη μακροχρόνια σειρά ταινιών δράσης.

Ο 58χρονος ηθοποιός προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram δίπλα στον Ρονάλντο, ενώ αποκάλυψε ότι είχε γραφτεί κάποτε ένας ρόλος ειδικά για τον Πορτογάλο άσο.

Αυτό που ακολούθησε έκανε την ανάρτηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Λίγο μετά τη δημοσίευσή της, ο Ντίζελ επεξεργάστηκε τη λεζάντα και αφαίρεσε μια σημαντική λεπτομέρεια που εξηγούσε πότε και που θα εμφανιζόταν ο Ρονάλντο, ενισχύοντας άμεσα τις θεωρίες ότι η ιδέα μπορεί πλέον να μην ανήκει στο παρελθόν.

Η ερώτηση που πυροδότησε τη «βόμβα»

Στην αρχική λεζάντα, ο Ντίζελ απάντησε σε μια ερώτηση, επιβεβαιώνοντας ότι πράγματι είχε δημιουργηθεί ένας ρόλος για τον Ρονάλντο. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Los Bandoleros, την μικρού μήκους ταινία του 2009 που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Ντίζελ και που λειτούργησε ως προϊστορία για την ιστορία του Fast and Furious.

Η χρονική στιγμή τότε είχε νόημα. Τον Ιούλιο του 2009, όταν κυκλοφόρησε το Los Bandoleros, ο Ρονάλντο είχε μόλις ολοκληρώσει τη ρεκόρ-μεταγραφή του από τη Manchester United στη Real Madrid, φτάνοντας ως ο νέος Galáctico του ποδοσφαίρου.

Αυτό που τράβηξε πραγματικά την προσοχή των θαυμαστών ήταν, ωστόσο, η απόφαση του Ντίζελ να επεξεργαστεί αργότερα τη λεζάντα και να αφαιρέσει την αναφορά στο Los Bandoleros, αφήνοντας το υπόλοιπο μήνυμα ανέπαφο. Αυτή η μικρή αλλαγή οδήγησε σε ευρεία εικασία σχετικά με το αν η ιδέα έχει εξελιχθεί σε κάτι νέο.

Η τελευταία ταινία Fast and Furious βρίσκεται στην τελική ευθεία

Η εικασία φαίνεται επίκαιρη. Η ενδέκατη και σύμφωνα με αναφορές, τελευταία ταινία Fast and Furious λέγεται ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026. Ταυτόχρονα, οι φήμες για spin-offs και μικρού μήκους ταινίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν, καθώς η Universal αναζητά τρόπους να επεκτείνει το franchise.

Η φωτογραφία που προκάλεσε τη νέα αναστάτωση, τραβήχτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2024 , λίγο μετά την ήττα της Al Nassr με 2-1 από την Al Ittihad. Ο Ντίζελ βρισκόταν τότε στη Σαουδική Αραβία για να παραστεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κόκκινου Θάλασσας στη Jeddah, όπου έλαβε το Βραβείο Εμβληματικών Χαρακτήρων. Αργότερα παρακολούθησε τον αγώνα της Al Nassr και συνάντησε τον Ρονάλντο.

