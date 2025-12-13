Η Μπιάνκα Σένσορι σε πολύ Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφάνιση

Με έμπνευση από το «Oops!… I Did It Again» και τα 00s εμφανίστηκε η καλλιτέχνις και σύζυγος του Κάνιε Γουέστ στην έκθεσή της στη Σεούλ.

Είτε είναι πλήρως καλυμμένη είτε σχεδόν γυμνή, μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στη Μπιάνκα Σένσορι για να κάνει ένα fashion statement -και φυσικά να προκαλέσει.

Αν και η τελευταία της εμφάνιση ήταν σίγουρα πιο καλυμμένη από το συνηθισμένο της στυλ, η επιλογή της, μιας φωτεινής κόκκινης ολόσωμης φόρμας από λάτεξ (catsuit), μαγνήτισε όλα τα βλέμματα.

Η εφαρμοστή εμφάνιση περιλάμβανε ψηλό λαιμό, ενσωματωμένα γάντια και μπότες με τακούνι – ήταν εντελώς καλυμμένη από τον λαιμό και κάτω.

